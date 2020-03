Coronavirus ultime notizie Italia: oggi le nuove misure sanitarie. Ipotesi estensione zona rossa

07:02 Oggi Ok Dpcm sanitario, domani il decreto economico. L’Iss valuta di allargare la zona rosssa

Oggi atteso il via libera al decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus, mentre domani il Cdm darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e avviare l'esame del del con nuove misure economiche. Conte vede stamani i ministri per discutere le nuove misure del Governo, poi nel pomeriggio le parti sociali. L'Iss valuta intanto di allargare la zona rossa. Il bilancio in Italia è di oltre 2.260 malati e 80 morti.

Dove eravamo rimasti: Coronavirus, le notizie live del 3 marzo