Coronavirus, ultime notizie in Italia: balzo dei nuovi casi (+384) per l'«effetto Mantova», 10 decessi

Ben 384 casi (+194) di contagio da Covid-19 in più, di cui un terzo, 138, solo in Lombardia: un dato condizionato dall’”effetto Mantova”, dove si trova un focolaio che interessa i lavoratori di un’azienda agricola. Questo, da solo, oggi ha contributo con 62 contagiati segnalati dai laboratori alla Regione. È quanto ci dice il consueto bollettino sulla diffusione della pandemia in Italia, diffuso congiuntamente poco dopo le ore 17 da ministero della Sanità e Protezione civile. Si tratta di una notevole avanzata dei nuovi positivi, il più alto da tempo: ieri, lunedì 3 agosto, l'incremento era stato di 190 unità. Le persone attualmente positive sono quindi 12.646 (+ 164 dalle 12.482 della precedente rilevazione), mentre il numero totale dei decessi registrati è cresciuto nelle 24 ore di 10 unità - il doppio di ieri - arrivando a 35.181 (erano 35.171). I casi totali di contagio registrati dall'inizio della pandemia sono 248.803. Solo una regione senza nuovi casi: la Valle d'Aosta.

Il quadro dei dati elaborati giornalmente dal ministero della Sanità riflette anche il numero consistente di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: siamo a +56.451unità, dato in aumento che porta il totale dei test effettuati dall'inizio dell'epidemia a 7.041.040 (per 4.184.765 casi testati). Il bollettino riporta anche il numero dei soggetti ricoverati in terapia intensiva, che rimane stabile e ammonta a 41 unità, senza incrementi. I ricoverati con sintomi sono invece 764 (+3), mentre le persone tenute sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono 11.841 (+161).

Tre migranti ricoverati a Caltanissetta

Sono tre in tutto i migranti (un tunisino e due pakistani) ricoverati al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta (Sicilia) dopo l'arrivo di 322 persone al Cara di Pian del Lago. Uno di loro è già stato dichiarato positivo al coronavirus per altri due si è in attesa dell'esito del tampone eseguito nella serata di ieri . “Sono veramente stupito dalla gestione dei migranti da parte dell'Asp di Agrigento - ha detto il sindaco Roberto Gambino - che è responsabile dei tamponi e ci ha inviato l'esito soltanto adesso. Sono assolutamente in disaccordo sull'invio di persone potenzialmente positive e chiedo garanzie per la cittadinanza di Caltanissetta e che ciò non avvenga più. Esigo che da questo momento tutto venga gestito dall'Asp di Caltanissetta e che vengano fatti con grande urgenza, ed entro 24 ore, a tutti i presenti a Pian del Lago, compresi operatori e forze dell'ordine, i tamponi seguendo i protocolli in atto per l'emergenza covid-19. Chiedo ancora una volta il potenziamento da parte del Governo delle forze dell'ordine”.

Si fermano i decessi in Veneto, 21 nuovi positivi

Nessun nuovo decesso in Veneto nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione Veneto, raffrontando i dati delle ultime 24 ore. Il totale delle morti rimane fermo a 2.077. Cresce il numero dei tamponi positivi, passati da 20.253 a 20.294, il totale dei casi positivi sale da 11 a 32 (13 solo a Venezia) e i casi attualmente positivi da 1.065 a 1.067.

In Toscana 11 nuovi positivi e nessun decesso

In Toscana, alle ore 12.00, sono invece 10.530 i casi di positività al coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening). Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 438.634, 3.893 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 415, +2,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in Regione. Le persone complessivamente guarite sono 8.978.