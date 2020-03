Il Governo punta a scostamento deficit di 4,2 miliardi

9:56 Sardegna, nuove assunzioni in sanità e Protezione Civile

ANSA/Protezione Civile Regione Sardegna

Una procedura straordinaria per il reclutamento di personale sanitario e di 65 persone destinate alla direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, l'acquisto di strumenti come i termoscanner destinati ai porti per agevolare e accelerare la rilevazione e il monitoraggio dei casi. C'è questo e altro nel testo della Giunta della Sardegna contro la diffusione del coronavirus che il Consiglio regionale dovrebbe approvare in giornata. La copertura finanziaria è di 3,2 milioni di euro.

Un provvedimento concordato con l'opposizione che ha chiesto, rispetto alla versione iniziale dell'esecutivo, l'eliminazione di una serie di norme - come quelle legate alla contrattazione del personale della direzione generale della protezione civile e alle spese sostenute dai Comuni per le calamità naturali - in quanto “intruse” rispetto alla finalità del testo. In compenso la minoranza ha ottenuto che il provvedimento resterà in vigore solo per la durata dell'emergenza nazionale. Prima dell'ingresso in Aula previsto per oggi alle 10, il testo dovrà ottenere l'approvazione definitiva della commissione Autonomia e il parere positivo della commissione Bilancio.



