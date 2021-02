Coronavirus, Altems: in 12 mesi 20 mld per 2,3 milioni di ricoveri Poco più di 1 mld di euro la spesa delle Regioni per gli oltre 37 milioni di tamponi effettuati sinora

Oltre un miliardo di euro per circa 37 milioni di tamponi effettuati e oltre 20 miliardi di euro per i circa 2,3 milioni di ricoveri per Coronavirus, di cui 607 milioni di euro per 426mila giornate di terapia intensiva. A far luce sui numeri e i costi per la sanità legati ai primi 12 mesi di pandemia è l’ultimo 'Instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica (Altems). Il costo per il Servizio sanitario nazionale (stimato in base ai Drg o Raggruppamenti omogenei di diagnosi) per i 2.303.000 ricoveri Covid-19 conclusi con le dimissioni del paziente si stima sia stato pari a 19,5 miliardi di euro, di cui fanno parte anche i 606 milioni euro spesi per le complessive 426mila giornate in terapia intensiva. Ai 19,5 miliardi, si aggiungono, inoltre, i 631 milioni di euro spesi per i 64.400 ricoveri per Covid-19 conclusi con decesso.

Da mettere in conto sono poi i costi sostenuti dalle Regioni per la realizzazione degli oltre 37 milioni di tamponi effettuati sinora per testare la popolazione ai fini di screening o diagnosi: si tratta di una spesa che, a livello nazionale, si stima sia stata finora di poco superiore a un miliardo di euro. Infine, ad un anno dal primo caso di Covid-19 registrato a Codogno, il report Altems analizza anche l'incremento mensile del personale medico, di anestesisti e rianimatori da marzo 2020 a febbraio 2021. Il numero “presenta una crescita significativa nel tempo in Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia”. Queste sono ad oggi, conclude, “le Regioni con maggiori assunzioni”.

In Veneto contagi in “lenta timida crescita”

“Una lenta, timida crescita”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia commentando i dati del bollettino di oggi sul Covid in Veneto che registra 1.174 nuovi positivi, su 38.483 tamponi con un'incidenza del 3,03 per cento. “Oggi abbiamo 23.439 positivi ed è il primo giorno che il dato aumenta”, ha spiegato. Calano invece i ricoverati nelle aree non critiche a 1.197, -20, mentre rimangono stabili a 134 i ricoverati in terapia intensiva, 23 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.814 da inizio epidemia.



In Toscana ancora oltre 1.000 casi, non succedeva da novembre

“Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.254 casi su 11.800 soggetti testati, di cui l'10,6% è risultato positivo. Siamo al secondo giorno consecutivo con più di 1.000 casi, non accadeva dal 21-22 novembre”. Lo scrive il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. “Aumentano - spiega in un post su Facebook - i ricoveri in terapia intensiva, dove al momento si trovano 163 pazienti (+4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati per Covid-19 sono 1.007 (5 in meno rispetto a ieri). Stiamo assistendo ad un abbassamento dell'età media e a una diminuzione dei contagi tra gli over 80. Il 16,8% dei casi di oggi sono under 18, mentre il 5,9% dei casi di odierni sono over 80”.

Nel Lazio 35.433 casi positivi, 217 in terapia intensiva

Nel Lazio sono 35.433 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.830 ricoverati, 217 in terapia intensiva e 33.386 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 190.256, i decessi 5.851 e il totale dei casi esaminati è pari a 231.540, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.