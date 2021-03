Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 26.824 casi e 380 vittime. Oltre 500mila attualmente positivi I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 369.636 tamponi effettuati. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) è del 7,2%%, + 0,3% rispetto a ieri

Covid-19, 684mila vaccini Astrazeneca distribuiti dalla Difesa

I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 369.636 tamponi effettuati. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) è del 7,2%%, + 0,3% rispetto a ieri

5' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Mentre l'Italia si appresta a dividersi tra i colori rosso (12 Regioni) arancione (8) sono 26.824 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 1.151 in più rispetto a ieri. Il dato si basa su un totale di 369.636 tamponi effettuati (da metà gennaio si contano sia test rapidi antigenici di ultima generazione che i tamponi molecolari) contro i 372.217 del giorno precedente. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,2%%, ieri era stato del 6,9%, quindi oggi in aumento dello 0,3 per cento. Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile alle 17.20 di oggi, venerdì 12 marzo, conta anche 380 vittime, 7 in più rispetto alle 373 di giovedì. Il totale delle vittime registrate dall'inizio dell'emergenza Covid è arrivato così a 101.564.

Sul fronte sanitario, il totale dei ricoverati in terapia intensiva - dove in 24 ore sono entrati 266 pazienti - è pari a 2.914 (il saldo entrati/sciti rispetto a ieri, quando erano in totale 2.859, è di 55 pazienti in più), e 23.656 i soggetti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+409). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 482.747 (erano 471.244). Nel complesso, gli attualmente positivi hanno superato il mezzo milione, arrivando a 509.317. Il totale dei dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 2.564.926. I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 3.175.807 unità.

Loading...

In Toscana 25 morti, 1.510 ricoverati, intensiva va a 218

È di altri 1.304 positivi in più su ieri pari al +0,8% (1.277 da tampone molecolare e 27 da test antigenico, età media 46 anni) e di altri 25 decessi (età media 80,5 anni) per un totale di 4.902 vittime, il report delle 24 ore della Regione Toscana sull'andamento del Coronavirus, che segna un rialzo a 218 del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+10 in un solo giorno). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono saliti a 170.351 i casi totali di positività al Coronavirus, mentre i guariti delle 24 ore sono stati 982 (+0,7%) raggiungendo quota totale di 142.255 unità. Gli attualmente positivi sono ora 23.194 (+1,3% su ieri) di cui ricoverati 1.510 (+22 su ieri pari al +1,5%; 218 in terapia intensiva, cioè +10 su ieri pari al +4,8%). Ci sono altri 21.684 positivi Covid in isolamento a casa (+275 su, +1,3%). Ci sono inoltre 40.087 (+19 unità) persone isolate, in sorveglianza attiva Asl per aver avuto contatti con persone contagiate.



TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Veneto indice Rt a 1,28

“In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.932 nuovi contagi per un'incidenza del 4,19% con una crescita di 28 ricoverati su un totale di 1.538 pazienti in ospedale, con altri 29 decessi”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa in cui ha spiegato che “è innegabile che il contagio sita crescendo: la situazione italiana è in Rt di 1,16 nazionale mentre in Veneto siamo a 1,28 quindi, siamo sul filo del rasoio: attendiamo la comunicazione ufficiale, ma già si capisce che molte regioni passeranno in rosso e noi dovremmo essere tra queste”. In ogni caso Zaia non ha mancato di sottolineare una nota, almeno in parte positiva: “Le terapie intensive sono al 14% di occupazione mentre in ricoveri in area non critica al 17%: ad oggi non abbiamo quella pressione ospedaliera che ci fa dire 'non ce la facciamo più' ma l'attenzione è altissima”. E comunque, il governatore del Veneto ha spiegato che “se passassimo in rosso il periodo sarebbe quello di due o tre settimane. Quindi arriveremo a Pasqua quando tutto il Paese sarà in rosso”, ha concluso.



Loading...

144 casi e un decesso in Basilicata

Sono 144 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.578 tamponi molecolari processati. È quanto comunica la task force della Regione Basilicata specificando che dei nuovi positivi 140 sono residenti nel territorio lucano.Nella stessa giornata è deceduta una persona e sono state registrate 123 guarigioni.