Coronavirus, ultime notizie: altri 7.925 casi e 329 vittime. Risalgono ricoveri e terapie intensive

Veneto, 510 nuovi contagi e 39 decessi

In Veneto si registra oggi un leggero rialzo dei nuovi casi di Covid-19, legato anche all'inizio della settimana, ma comunque in linea con il rallentamento dei contagi degli ultimi giorni. Il Bollettino regionale segnala 510 casi positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 312.695. I decessi da ieri sono 39 in più, e il totale dei morti da inizio pandemia in Veneto sono 8.970. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.963 ricoverati nei reparti non critici (-19 da ieri) e 247 (-7) nelle terapie intensive.

In Fvg 129 contagi su 1.897 test, 24 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,68 per cento. Sono inoltre 489 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi (10,02%). I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono quattro pregressi afferenti al periodo dal 12 al 29 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 (ieri 60) mentre quelli in altri reparti ammontano a 593 (ieri 590). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.418. I totalmente guariti sono 52.373, i clinicamente guariti salgono a 1.563, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.655.

Governatore Fedriga: testato 34,55% popolazione, Fvg al top

“La Regione Friuli Venezia Giulia è quella che di fatto ha testato più persone”, intese come 'nuovi soggetti testati', “raggiungendo il 34,55% della popolazione”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, riferendo in Aula del Consiglio regionale sull'emergenza coronavirus. Più alto del Fvg, ha osservato, “c'è il dato del Lazio, dove incide l'attività a livello nazionale svolta dallo Spallanzani, e quello del Molise, con il 41,57 per cento. Qui però hanno deciso di fare una politica dove di fatto tutti i tamponi molecolari sono quasi unici, con un tamponamento mirato su nuovi tamponi e non su quelli di controllo e monitoraggio”. Il Fvg, ha aggiunto Fedriga, è in proporzione “tra i primi in Italia anche per quanto riguarda il numero di tamponi molecolari” eseguiti, 1.111.452, quindi “921 ogni 1.000 abitanti. Più alto è solo il dato della Provincia Autonoma di Trento, 937 ogni 1000”.

36 morti e 379 nuovi casi in Puglia (9,1% dei test)

Sono 36 i decessi per coronavirus e 379 i nuovi casi di infezione al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 4.122 test per l'infezione registrati, con una incidenza del 9,1% ieri era del 13%). Un numero molto più basso rispetto a ieri in termini percentuali ma anche assoluti, a causa del ridotto numero dei test che viene fatto nel week end. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test; 67974 sono i pazienti guariti, 52084 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286.

Circolare Salute: priorità a ricerca contatti di casi da varianti

Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi Covid-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio. È quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delle varianti del Coronavirus. Si indica inoltre di eseguire un test molecolare ai contatti (ad alto e basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, per un ulteriore rintraccio di contatti, “considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti”, e di “non interrompere la quarantena al decimo giorno”. La circolare fornisce dunque le indicazioni per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di Covid-19 da varianti, sia confermati che sospetti, proprio al fine di limitare la diffusione di nuove varianti.