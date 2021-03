Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 13.114 casi e 246 vittime. Positivi quasi raddoppiati in 2 settimane

Loading...

Calabria: 151 nuovi contagi, -1 terapie intensive e 5 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 552.660 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 585.355 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.031 (+151 rispetto a ieri), quelle negative 514.629. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare -1 terapie intensive, +137 guariti/dimessi e morti.

In Abruzzo rilevati 199 nuovi casi positivi e 8 decessi

Sono complessivamente 54.664 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 199 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità specificando che il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 51, di cui 12 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1.709. Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.844 dimessi/guariti (+321 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13111 (-133 rispetto a ieri).

RT PER REGIONE Loading...

In Puglia 631 nuovi casi e 29 decessi

Oggi in Puglia, su 4.686 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 631 casi positivi. Notificati 29 decessi: 7 nel Barese, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 nel Leccese, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 1.561.952 test; i pazienti guariti ammontano a 110.767 e sono 32.962 i casi attualmente positivi.

Valle D'Aosta, nessun decesso e 3 nuovi casi positivi

Nessun nuovo decesso e tre nuovi casi di contagio da Covid 19 in Valle d'Aosta. A darne notizia il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia, i casi positivi al Coronavirus sono 8057, i casi positivi attuali sono 168, di cui 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 152 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7474, + 9 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 77.765, + 138 rispetto a ieri m, di cui 3339 processati con test antigienico rapido. Il numero dei decessi in Valle D'Aosta da inizio emergenza Covid è di 415 vittime.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Da inizio pandemia 557 agenti contagiati nelle carceri

Continuano a salire i contagi da Covid 19 tra i poliziotti penitenziari. Secondo gli ultimi dati comunicati ai sindacati dal Dap (il Dipartimento che amministra le carceri) e aggiornati alle 20 del 25 febbraio scorso, sono 557 i casi registrati, 26 in più rispetto a una settimana fa. Tra i positivi, 505 sono asintomatici, mentre 52 hanno sintomi. Altri 46 casi si contano tra il personale dell'amministrazione penitenziaria che svolge funzioni centrali e che portano così il totale dei contagi tra i dipendenti del comparto a quota 603.