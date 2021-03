Coronavirus, ultime notizie: altri 21.315 casi e 264 vittime. Oltre 3mila ricoverati in terapia intensiva

Loading...

In Abruzzo 323 nuovi positivi e 7 morti

In Abruzzo oggi sono 323 nuovi positivi, di questi 113 in provincia di Teramo, 87 nell'Aquilano, 87 in provincia di Chieti e 27 nel Pescarese, inclusi 9 residenti fuori regione o con residenza che deve essere ancora accertata. I morti sono sette. Un decesso però risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalle Asl.Il bilancio complessivo indica 45.347 guariti (+112), 12.840 positivi (+204), 673 ricoverati in area medica (+24), 93 ricoverati in terapia intensiva (-1), 12.074 in isolamento domiciliare (+181). Oggi sono stati eseguiti 4.393 tamponi molecolari e 4.487 test antigenici.



Toscana: 1.305 nuovi casi e 19 decessi, in crescita i ricoveri

Con 1.305 nuovi positivi ai test Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, lievemente di meno rispetto al giorno prima, i toscani in questo momento affetti dal virus salgono a 24.265. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, sono stati 172.982 i contagiati dal coronavirus nella regione. In 143.776 sono però guariti (l'83,1 per cento, 750 solo nell'ultimo giorno, più 0,5 per cento) e guariti a tutti gli effetti: non solo senza più sintomi ma anche da un punto di vista virale, certificato da tampone negativo. Su oltre 24mila malati accertati, in 1.599 sono ricoverati in ospedale e di questi in 236 nelle terapie intensive. Gli altri, 22.666, sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi o risultano privi addirittura di sintomi. Diciannove i decessi. I numeri sono quelli del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia in Toscana, accertati a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione Civile.

In Campania altri 2.449 positivi, tasso al 10,9%

Sono 2.449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di positività al Covid 19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Dei 2.449 nuovi ammalati 1.508 sono asintomatici mentre 618 sono sintomatici (sintomatici e sintomatici si riferiscono però ai soli positivi al tampone molecolare). I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono stati complessivamente 22.326 (3.727 antigenici). Il tasso di contagio è del 10,96% rispetto al 10,78 di ieri. Dall'inizio della pandemia il totale dei positivi è di 303.622 a fronte di 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici) 'processati'. I deceduti sono 29 (nelle ultime 48 ore di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) mentre le persone dichiarate guarite sono 1.557. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 161, in aumento rispetto ai 150 di ieri. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata); quelli occupati sono 1529, in calo a fronte dei 1.547 precedenti.



Nove morti e 1.542 positivi, il 17% dei test effettuati in Puglia

Su 8.951 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 9 decessi (contro i 23 di ieri) e 1.542 casi positivi pari al 17,23% dei test (ieri il 16,5%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia BAT, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. I 9 decessi sono avvenuti: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.691.681 test. 122.147 sono i pazienti guariti. 39.142 sono i casi attualmente positivi

Fnomceo: scudo penale per medici in fase di emergenza

«Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono “atti dovuti” ma serve mettere in serenità gli operatori» e pensare a «una sorta di “scudo penale”, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo». Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca contro il Coronavirus.