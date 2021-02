Coronavirus, ultime notizie: altri 9.660 casi e 499 vittime. Tasso di positività al 3,9%

Veneto, +621 contagi e 76 decessi

Sono 621 i nuovi contagi Covid e 76 i decessi nelle ultime 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto a ieri (erano +510). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna così a 313.316, quello delle vittime a 9.046. Tra i numeri positivi, la continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.906 malati Covid (-57), nelle terapie intensive 222 (-15).

In Fvg 258 casi su 5.991 test, 26 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68 per cento. Sono inoltre 779 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi (8,47%). I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti scendono a 579 (ieri 593). Lo comunica il vice governatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.444.

Quasi 400 nuovi contagiati in Toscana

Sono quasi quattrocento i nuovi contagi di Covid in Toscana, come rileva il monitoraggio giornaliero della Regione anticipato dal presidente Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 399 su 14.920 test effettuati, di cui 7.773 tamponi molecolari e 7.147 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (6,7% sulle prime diagnosi)”, spiega Giani in un post su Facebook.

333 positivi in 24 ore nelle Marche



Sono 333 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche informa che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.958 tamponi: 3.848 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.024 nello screening con percorso Antigenico) e 2.110 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,7%)”. Sui 2.024 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 79 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%”.

Scende il numero totale dei test, 40% sono rapidi

Sta scendendo ed è attualmente confrontabile a quello del dicembre scorso, il numero complessivo dei test contro il Coronavirus fatti in Italia dal 15 gennaio, quando accanto ai test molecolari sono stati inclusi nel conteggio quotidiano del ministero della Salute anche i test antigenici rapidi. È quanto emerge dall'analisi dei dati, sia nazionali sia nelle singole regioni, condotta sulla base dei dati riportati nel bollettino quotidiano del ministero (qui trovi la nostra Newsletter settimanale che fa il punto sull’andamento del contagio).