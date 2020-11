Coronavirus oggi: altri 37.978 positivi e 636 vittime. Frena crescita ricoveri e terapie intensive Il Veneto sfonda il tetto dei 90mila casi con 3.564 nuovi contagiati. In Lombardia si registrano 9.291 nuovi casi, 4.787 in Piemonte, 4.065 in Campania, 2.686 nel Lazio

Il virologo Palù: «Rianimazioni piene,medici costretti a fare scelte coraggiose»

Il Veneto sfonda il tetto dei 90mila casi con 3.564 nuovi contagiati. In Lombardia si registrano 9.291 nuovi casi, 4.787 in Piemonte, 4.065 in Campania, 2.686 nel Lazio

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi sono 37.978 i nuovi infetti da Coronavirus in Italia, 5.017 in più rispetto ai 32.961 di ieri, +2.880 sui 35.098 di martedì. I morti dovuti al contagio registrati nelle ultime 24 sono invece 636, in crescita di 33 unità: ieri erano 603, 580 il giorno precedente. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è arrivato a 43.589. Secondo i dati diffusi giovedì 12 novembre dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile gli attualmente positivi sono 635.054 (ieri 613.358). I casi totali (numero che compre anche i morti e i guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia) si mantengono sopra il milione, soglia raggiunta per la prima volta ieri: 1.066.401.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Da giorni, oltre al numero dei nuovi contagi, preoccupa la pressione sulle strutture ospedaliere dovuta alla seconda ondata del Covid-19. Osservati speciali sono i numeri che esprimono gli accessi in ospedale, che oggi danno segnali incoraggianti: si registrano infatti 89 nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva, che portano il totale a 3.170 (ieri erano 3.081). I ricoverati con sintomi sono invece cresciuti di 429 unità, a quota 29.873 (29.444), mentre risultano in isolamento domiciliare sotto il controllo delle autorità sanitarie 602.011 persone (+21.178; 580.833). I soggetti finora dichiarati guariti, sempre secondo l'ultima rilevazione delle autorità sanitarie, sono complessivamente 387.758 (372.113), con un incremento di 15.645 unità.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Il bollettino del ministero della Salute registra anche oggi oltre 200mila tamponi processati, per l'esattezza 234.672, circa 9mila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18% (su 100 tamponi eseguiti 16 risultano positivi), quasi il 2% in più rispetto a ieri, quando era al 14,4%. Martedì il rapporto era del 17,1%. Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio del monitoraggio giornaliero è salito a 18.200.508, e il totale dei casi testati a 11.025.449.

Segui la newsletter settimanale Loading...

Il Veneto sfonda il tetto dei 90mila casi

Riprende a crescere la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 3.564 nuovi casi in 24 ore, che portano a sfondare il 'tetto' di 90mila casi, a 90.901. Lo ha comunicato il presidente Luca Zaia. Si registrano 38 nuovi decessi, con il totale a 2.727. Negli ospedali ci sono 1.876 ricoverati in area non critica (+103 rispetto a ieri) e 221 nelle terapie intensive (+5). “Finché non arriva l'apice della curva - ha commentato Zaia - dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamo verso 1.900 ricoverati in area non critica, nella prima fase siamo arrivati a 2.200, sarebbe verosimilmente un grande affare arrivare al giro di boa con 2.000-2.200 ricoverati”.

Nelle Marche 733 positivi in 24ore, 17,5% totale test

Nuovo record di positivi nelle Marche, a fronte di un elevato di numero di test: i positivi sono 733, pari al 17,5% dei 4.186 tamponi testati in totale e al 28,7% di quelli del percorso nuove diagnosi (il totale comprende anche 1.639 test nel percorso guariti). Secondo i dati del Servizio Sanità, ci sono però altri 100 casi positivi: si tratta del referto arrivato dopo 96 ore di 297 tamponi.