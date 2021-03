Coronavirus, ultime notizie in Italia: in aumento ricoveri in terapia intensiva Report Altems: in settimana le Regioni che hanno evidenziato più ingressi nel setting assistenziale della terapia intensiva sono l'Umbria (4,14), la Provincia autonoma di Trento (4,03) e il Molise (3,99)

Una sola dose di vaccino per chi ha già avuto il Covid-19

Sale il rapporto degli ingressi in terapia intensiva per Coronavirus ogni 100mila abitanti: il valore medio registrato nel contesto italiano è pari a 2,01, in aumento rispetto alla settimana precedente pari a 1,71. Le Regioni che hanno evidenziato più ingressi nel setting assistenziale della terapia intensiva durante l'ultima settimana sono l'Umbria (4,14), la Provincia autonoma di Trento (4,03) e il Molise (3,99). È quanto emerge dal report settimanale Altems, rapporto dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, campus di Roma.

Puglia, 1418 contagi e 19 decessi

Sono 1.418 i nuovi casi di Sars Cov-2 registrati in Puglia su un totale di 10.530 test registrati nelle ultime 24 ore. In gran parte, 610, riguardano la provincia di Bari. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico di oggi. Sono stati registrati 19 decessi. Sono 34.250 i casi attualmente positivi (+444), di cui 32.807 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test e sono stati registrati 152.819 casi. In tutto sono 114.497 i pazienti guariti e 4.072 i deceduti.

Toscana 1.231 nuovi positivi e 11 decessi, crescono i ricoveri

In Toscana sono 1.231 i nuovi casi positivi a Covid (1.200 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 161.803 di contagiati dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.890 (84,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.165 tamponi molecolari e 10.176 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 12.811 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.152, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.236 (34 in più rispetto a ieri), di cui 183 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 80,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 1.231 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).



473 nuovi casi e 8 morti in Abruzzo

Sono complessivamente 56.503 (il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato essere in carico ad altra Regione) i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 473 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1.766. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13.116 (+37 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 769.283 tamponi molecolari (+4.863 rispetto a ieri) e 281.304 test antigenici (+10.168 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.1 per cento.



In Veneto 1.505 nuovi casi e 25 morti in 24 ore

È di 1.505 nuovi positivi (ieri 1.487) e 25 vittime (ieri 20) in 24 ore il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero di questa mattina, ore 8. I contagiati totali salgono a 339.742 e le vittime a 9.936. Crescono i ricoverati in area non critica (+12), mentre calano i posti letti in terapia intensiva (-2) dove attualmente ci sono 129 persone.