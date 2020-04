Coronavirus, ultime notizie Italia. Quasi 39mila domande a fondo Pmi, richiesti finanziamenti per 3,6 miliardi. Papa Francesco invoca l’unità dell’Europa

9:24 Abi chiede di acceelerare garanzie per grandi imprese

L'Abi chiede di «accelerare l'attuazione» del decreto di garanzie a favore delle medie e grandi imprese attraverso la Cassa depositi e prestiti (Cdp). In audizione alla Commissione industria del Senato, il dg Giovanni Sabatini rileva come «tali misure si pongono come complementare rispetto alle altre misure specificatamente dedicate alla Pmi, in quanto riguarda il mondo delle imprese senza differenziazione dimensionale. La celere emanazione del decreto attuativo consentirà di attuare soluzioni positive come quelle che sono state realizzate in passato, durante la crisi finanziaria, attraverso appositi protocolli tra Abi e Cdp da prevedere normativamente». «Inoltre - conclude - proprio per l'importanza delle previsioni contenute nel suddetto articolo occorre aumentare in modo significativo la dotazione di risorse, oggi di soli 500 milioni di euro».