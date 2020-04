Posti di blocco anti-gite. Il Papa: riconquistiamo il diritto alla speranza

9:36 Franceschini: studio come aprire cinema e musei

Nella scelta di riaprire poche attività come cartolerie, librerie, abbigliamento per bambini, “che in due mesi crescono”, non c'è “nessuna contraddizione con la sacrosanta scelta di confermare il lockdown”. Lo dice Dario Franceschini, ministro dei beni culturali e del turismo, in un'intervista a La Stampa. Riaprire le librerie “non è snobismo ma il riconoscimento del ruolo della cultura nelle nostre vite”. Lombardia e Piemonte però hanno deciso di tenerle chiuse: “Rispetto le loro decisioni - commenta -. Le Regioni possono adottare misure più restrittive di quelle nazionali”. C'è “la possibilità di riaprire, non l'obbligo. Deciderà il libraio”.

Per il mondo della cultura, dopo le prime misure, “ora stiamo discutendo come ampliarle nel decreto di aprile, pensando anche ad altri settori come musei, editoria, eventi e mostre”. Il turismo “è il settore più drammaticamente colpito”. Prima che torni “il turismo internazionale purtroppo passerà molto tempo. Stiamo studiando altre misure specifiche per alberghi e strutture ricettive”. Durante l'emergenza “dovremo puntare sul turismo interno. Stiamo pensando a misure che compensino le mancate entrate della tassa di soggiorno”.