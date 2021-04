Coronavirus Italia: oggi altri 13.447 casi e 476 vittime

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

D'Amato (Lazio): ”Oggi 1.164 casi, 36 decessi e 1.024 guariti”

Oggi nel Lazio “su oltre 13 mila tamponi (+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164 casi positivi (+107), 36 i decessi (-1) e +1.024 i guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600”. Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.



In calo i positivi in Umbria, tre ricoveri in più

Ancora in discesa il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria: secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 13 aprile, sono 3.856 (46 in meno di ieri). In lieve risalita invece i ricoverati, 320 in tutto, tre in più di ieri, mentre resta invariato il numero dei posti occupati nelle terapie intensive, 41. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 109. I guariti sono 152 e si registrano altri tre morti, 1.301 in totale. I tamponi molecolari analizzati sono 3.120 e 4.483 i test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 1,4 per cento (ieri 3,78) e del 3,5 rispetto ai soli molecolari (ieri 9,4).

Calano i nuovi casi e i ricoveri in Emilia Romagna

Segnano una diminuzione rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 785 nel bollettino quotidiano della Regione, su 26.058 tamponi. Il trend di abbassamento della curva è visibile guardando le misurazioni ogni cinque giorni: dagli 8.597 casi dell'1-5 aprile si è passati ai 5.413 del 6-10 aprile, 3.184 in meno (-37%). Calano anche i ricoveri, cento in meno nei reparti Covid (2.654), uno in meno in terapia intensiva (331). Si registrano anche altri 41 morti, 29 uomini e 12 donne, con età media 79,5 anni.

Loading...

Toscana, altri 34 morti in un giorno

Altri 934 nuovi positivi, con età media di 44 anni, e altri 34 morti (età media 81,4 anni) in Toscana nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus secondo il report aggiornato della Regione. Il totale dei deceduti in Toscana arriva a 5.726 vittime di cui 78 non residenti nella regione. Invece, i nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente portando il totale dei positivi in Toscana a 210.857 totali, mentre i guariti crescono di più - 1.117 persone, e raggiungono quota 177.717 unità. Gli attualmente positivi sono oggi 27.414, in calo dello 0,8% rispetto a ieri.

Nel Lazio 52.172 casi positivi, 392 in terapia intensiva



Sono 52.172 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.064 ricoverati, 392 in terapia intensiva e 48.716 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 244.661, i decessi 7.106 e il totale dei casi esaminati è pari a 303.939, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.