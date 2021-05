Coronavirus, ultime notizie: Agenas, terapie intensive al 26%, solo 4 oltre soglia del 30%

4' di lettura

Scende al 26% il livello di occupazione delle terapie intensive, ovvero quattro punti sotto la soglia critica del 30 per cento. Tornano quindi al valore dello scorso 1 febbraio, ovvero prima dell'effetto della terza ondata dell’epidemia di Coronavirus. Solo quattro Regioni, inoltre, superano tale soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico di malati non Covid: Lombardia, Marche, Toscana e Puglia. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 5 maggio. Il 27 aprile, le terapie intensive erano al 30% e sette le Regioni oltre questo valore.

Veneto, +850 contagi e 7 decessi nelle ultime 24 ore

Il Veneto registra 850 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 7 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 415.822, le vittime a 11.404. È in continua discesa la curva dei ricoveri negli ospedali. Nei normali reparti medici sono 1.113 (-50) i posti letto occupati da pazienti Covid, nelle terapie intensive sono 168 (-5).



Toscana: 861 nuovi casi e 33 decessi, sempre in calo i ricoveri

In Toscana sono 861 i nuovi contagiati dal Covid (834 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico), che portano il numero totale dei positivi a 231.145 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 206.136 (89,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.909 tamponi molecolari e 11.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 9.323 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.668, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.415 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 225 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

In Puglia 877 casi su 11.893 test, 27 i morti

Sono in calo oggi i nuovi casi di Covid-19 in Puglia. Allo stesso tempo diminuiscono anche i test ma in modo lievemente meno evidente. Aumentano i decessi rispetto a ieri mentre sono in forte aumento i guariti e pertanto anche gli attuali positivi flettono notevolmente. In calo anche i ricoverati. I dati principali del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute, segnalano che, su 11.893 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 877 casi positivi. Ieri i tamponi erano 12.351 e i contagi 1.171. I decessi di oggi ammontano a 27. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.037 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test.

Ancora un calo di ricoverati in Umbria

Si allenta ulteriormente la pressione per la pandemia sugli ospedali dell'Umbria dove sono ora ricoverati 162 pazienti Covid, otto meno di ieri, 22 dei quali, meno due, nelle terapie intensive. In base ai dati aggiornati sul sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 99 nuovi positivi, 141 guariti e un morto. Gli attualmente positivi sono ora 2.684, 43 meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.432 tamponi e 4.488 test antigenici. Il tasso di positività è quindi del 1,4 per cento sul totale (ieri 1,6) e del 4 per cento sui soli molecolari (ieri 3,8).