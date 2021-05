Coronavirus, oggi altri 4.717 casi e 125 vittime. Tasso di positività all’1,6%

3' di lettura

Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno - di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi ed emerse da una verifica delle Asl -, mentre ieri erano state 218 (con 85 della Campania relative ai mesi scorsi).

Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 269.744. Il tasso di positività è dell'1,6%, in calo rispetto all'1,9% di ieri (-0,3%). .

In calo terapie intensive e ricoveri

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore.



In Emilia Romagna 340 nuovi casi e 11 morti

Va avanti in Emilia-Romagna il calo di ricoverati per Covid-19 negli ospedali e resta basso il numero di nuovi contagi di coronavirus. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore con 25.228 tamponi sono 340, età media 37,7 anni. I ricoveri in terapia intensiva sono 126 (-1), 791 negli altri reparti (-60). Ma si registrano altri 11 morti, di età compresa tra 55 e 96 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono sotto quota 20mila: sono 19.338 (-1.869 rispetto a ieri), di cui il 95,3% in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 2.352.699 dosi. Poco più di 800mila i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Friuli-V. Giulia 39 casi su 6.200 test, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.200 test sono state riscontrate 39 positività al Covid 19, pari allo 0,62%. Nel dettaglio dall'analisi di 3.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,87%; da 2.292 test rapidi antigenici 5 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono i ricoveri nelle terapie intensive, 10 ( -2), così come quelli in altri reparti, 50 (-5). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.