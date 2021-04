Coronavirus Italia: oggi altri 16.232 casi e 360 vittime

In Puglia 35 morti e 1.895 nuovi contagi, 15,2% test

Oggi in Puglia sono risultati 1.895 casi positivi su 12.472 test analizzati, con una incidenza del 15,2% (ieri era dell'8,8%). Sono stati inoltre registrati 35 decessi (ieri 25). Diminuisce il numero complessivo dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.079 ieri 2.132 (53 in meno di ieri) ma torna ad aumentare il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 49.422, 69 in più del giorno prima (sui complessivi 225.031 contagiati da marzo 2020). Aumenta di 1.791 unità il numero dei guariti, passando dai 168.250 di ieri ai 170.041 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono 5.568.

Veneto: 1.060 nuovi casi e 24 morti

Sono 1.060 i nuovi casi di coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore su 37.641 tamponi con un tasso di positività del 2,82%. I ricoverati sono 1.654 (-31): 1.425 in area non critica (-24) e 229 in rianimazione (7 in meno rispetto a ieri).I decessi sono 24 rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino della Regione comunicato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. I positivi totali sono 405.031, quelli di oggi ammontano a 23.755.



210 nuovi casi e 9 morti in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.620 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi di Coronavirus con una percentuale di positività del 2,95 per cento. Sono inoltre 1.822 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (2,41%). I decessi registrati sono 9, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 43 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 319. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.635. I totalmente guariti sono 86.318, i clinicamente guariti 5.216, mentre le persone in isolamento scendono a 8.394. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 103.925 persone.

Aie: “Lenta discesa nuovi casi ma situazione instabile”

In Italia nell'ultima settimana “c'è una lenta discesa di nuovi casi”, ma “la situazione si dimostra instabile”. Lo sottolinea l'Associazione italiana di epidemiologia (Aie) nel report settimanale sulla situazione italiana, pubblicato sul proprio sito. “L'incidenza settimanale a livello nazionale, calcolata su tutte le regioni (sistema Made), è in flessione rispetto alla settimana precedente ed è pari a circa 165 per 100mila abitanti, mentre l'indice di replicazione diagnostica Rt a 7 giorni, il 20 aprile, registra il valore 0,92, prosegue il report. Sebbene il valore sia inferiore all'unità, confermando il dato in lenta discesa del numero di nuovi accertamenti, il valore è maggiore di quanto osservato la scorsa settimana (Rt 0,75)”. Secondo gli epidemiologi, “le proiezioni sono in favore di un declino del numero dei casi a livello nazionale (attesi 152 casi per 100mila a parità di condizioni), ma la situazione si dimostra instabile”.

Ancora in calo i ricoverati in ospedali dell’Umbria

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 228, 14 meno di ieri, 34, meno due, nelle terapie intensive. E' il dato aggiornato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 141 nuovi positivi, 153 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.137, 15 meno di ieri. Sono stati analizzati 2.766 tamponi e 4.746 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,87 per cento sul totale (ieri 1,58) e del 5 per cento sui soli molecolari (ieri 4,2).