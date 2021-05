Coronavirus Italia: oggi altri 4.147 casi e 171 vittime, tasso di positività all’1,7%

In Puglia 288 casi su 7.922 test, 32 i morti

Aumentano i casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia a fronte di un decremento dei test. Molto alto il numero dei decessi, ben 32 in tutto, e particolarmente nella Asl di Lecce, in riferimento al quale però il dipartimento regionale Promozione della Salute che stila come ogni giorno il bollettino epidemiologico, chiarisce che “il dato “non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso”. Notevole il balzo dei guariti mentre prosegue il netto calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. Oggi sono stati registrati 7.922 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 288 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 237 su 8.797 tamponi. Sono stati registrati 32 decessi.

In Abruzzo 64 nuovi casi e 2 morti

Sono complessivamente 73.874 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 64 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 91 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2.475.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65.780 dimessi/guariti (+128 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5619 (-66 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.106.700 tamponi molecolari (+5.211 rispetto a ieri) e 458.088 test antigenici (+1.478 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.9 per cento. Sono 161 i pazienti (-10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 5441 (-57 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18626 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+34 rispetto a ieri), 19209 in provincia di Chieti (+9), 18056 in provincia di Pescara (+6), 17227 in provincia di Teramo (+15), 578 fuori regione (invariato) e 178 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gimbe: in 50 giorni -71% ricoveri e -65% intensive

In 50 giorni sono letteralmente crollati i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile, infatti, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli nelle intensive sono passati da da 3.743 a 1.323 (-64,7%). È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Questo “è merito dell'effetto delle coperture vaccinali nelle classi di età più avanzate, quella delle persone in isolamento domiciliare, in media più giovani, cala più lentamente”, precisa Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. In particolare, confrontando i dati della settimana 19-25 maggio con quelli della precedente, si registra un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 rispetto 43.795 pari a -29,5%) e decessi (1.004 vs 1.215 pari a -17,4%). In calo anche i ricoveri con sintomi (8.557 rispetto a 11.539, pari a -25,8%) e le terapie intensive (1.323 rispetto a 1.689, pari a -21,7%).

Basilicata, 53 contagi e nessun decesso

Nella giornata di ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 53 (e di questi 50 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 142 guarigioni. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 4.118 (-92). A partire da oggi nel bollettino si fa il punto pure sulla vaccinazione. Ieri sono state effettuate 4.493 vaccinazioni. Finora sono 203.050 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,7 per cento) e 107.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,4 per cento), per un totale di somministrazioni effettuate pari a 310.243. I residenti in Basilicata sono 553.254.