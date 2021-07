Coronavirus Italia: oggi altri 1.400 casi e 12 vittime, tasso di positività allo 0,6%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

D’Amato: oggi nel Lazio 176 casi e tre decessi

”Oggi nel Lazio, su quasi 8mila tamponi (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 decessi. I ricoverati sono 131 (-4), i guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 115”. Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19.

Friuli Venezia Giulia: 28 nuovi casi e nessun decesso

In Friuli Venezia Giulia, oggi, su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi - di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,04%). Oltre l’80% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Non si registrano nuovi decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a quattro. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789. I totalmente guariti sono 103.075, i clinicamente guariti 9, mentre quelli in isolamento risultano essere 212.

La saturazione delle terapie

In Toscana 63 nuovi casi e nessun decesso

In Toscana sono 63 i nuovi casi Covid (61 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 244.861 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 236.445 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.429 tamponi molecolari e 4.431 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,6% è risultato positivo. Sono invece 4.242 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.528, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Iss: sequenziamento da 0,5% a gennaio al 6% a giugno

“La percentuale di casi” di infezione da nuovo Coronavirus “genotipizzati riportati dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 è in aumento, passando da circa 0,5% gennaio al 6% a giugno”. Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità nel rapporto ’Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia’, aggiornato al 5 luglio. Nel report, i cui dati chiave sono stati evidenziati dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ieri al ministero della Salute, durante la conferenza stampa sul monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-dicastero, si legge inoltre che “nel periodo di riferimento dal 28 dicembre 2020 al 5 luglio 2021 sono stati segnalati al Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 un totale di 33.886 casi di infezione da Sars-CoV-2 con genotipizzazione tramite sequenziamento (2.728 in più rispetto al precedente rapporto del 25 giugno), su un totale di 2.179.134 casi riportati (pari a 1,56%)”.

Marche, 35 positivi in 24 ore

Sono 35 i positivi al Coronavirus, concentrati in particolare nelle province di Ancona e Ascoli Piceno, registrati nelle Marche nell’ultima giornata. In 24 ore, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, “testati 2.280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1.027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%). Nel percorso Screening sono stati 589 i test antigenici eseguiti e 8 soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con “un rapporto positivi/testati 1%”. Dei 35 contagi registrati tra le nuove diagnosi, 16 sono nell’Anconetano, 14 in provincia di Ascoli Piceno, quattro nella provincia di Pesaro-Urbino e uno fuori regione. Quattro le persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (13), contatti stretti di positivi (11), in setting lavorativo (1), in ambiente di vita/socialità (1), contatti con provenienza extra-regione (1; quattro casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. (ANSA).