Coronavirus Italia: oggi altri 5.273 casi e 54 vittime. In rianimazione 49 ingressi, record dal 22 maggio

Alle 17.05 di oggi, martedì 17 agosto, sono 5.273 i nuovi positivi al Coronavirus (+ 1.599 giorno su giorno: ieri erano 3.674) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 129.116 unità. Il dato è stato elaborato sulla base di 238.073 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 74.023 di lunedì (come sempre sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 2,2%. in calo (ieri era allo 4,9%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 54 (+30), per un totale di 128.510 decessi registrati da febbraio 2020.

Degli oltre 129mila italiani attualmente positivi, 3.472 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (ieri erano 3.334) e 423 nei reparti di terapia intensiva, con 49 ingressi quotidiani, il dato più alto dallo scorso 22 maggio. I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 125.221 (+263, erano 124.958). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.191.980. Spicca la situazione critica della Sicilia, con 9 nuovi accessi in terapia intensiva che portano il totale a 77 e ben 1.229 nuovi positivi.

Veneto; 422 nuovi casi, crescono ricoveri (+23)

Sono 422 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.514. Si registrano inoltre 3 decessi, per il totale a 11.657. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Calano gli attuali positivi, che sono 12.965 (-451), ma crescono i ricoverati, che oggi sono 244 (+23) di cui 206 (+20) in area non critica e 38 (+3) in terapia intensiva. Il 75% dei ricoverati risulta non essere vaccinato.

In Emilia Romagna 478 nuovi positivi e sette decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 404.078 casi di positività, 478 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.710 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,7 per cento. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.525.796 dosi; sul totale sono 2.531.248 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Toscana: cinque morti in un giorno, 38 in terapia intensiva

Ancora cinque morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero che riferisce di altri 396 nuovi casi di positivi (età media 37 anni). I cinque deceduti sono di Firenze (3), Lucca e Arezzo. In Toscana sono ora 262.899 i casi totali di positività al Coronavirus, (+0,2% sul giorno precedente). Stesso incremento percentuale dei guariti che sono stati 505 in un giorno a tampone negativo (+0,2%) e raggiungono il totale di 243.667 unità. Gli attualmente positivi sono oggi in lieve calo a 12.274 totali (-0,9%) su ieri. Tra loro i ricoverati sono 347 (+13 persone su ieri, +3,9%) di cui 38 in terapia intensiva (una persona in più). Altre 11.927 persone positive sono in isolamento a casa con “sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere” o senza sintomi (-127 su ieri, -1,1%).