Coronavirus Italia: la pandemia frena ancora, oggi 5.753 casi e 93 vittime

Sardegna: 33 nuovi casi e nessun decesso

''Sono 56.132 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente''. Lo comunica la Regione Sardegna. ''Non si registrano nuovi decessi (1.433 in tutto). Sono invece 212 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta sono 39 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.150 e i guariti sono complessivamente 40.288 (+91), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 10''.

Gimbe: per capire effetti riaperture ancora una settimana

Solo dalla prossima settimana potremmo iniziare a vedere sulla curva dei nuovi casi gli effetti delle riaperture graduali che, dal 26 aprile hanno tinto progressivamente di giallo tutta l'Italia, eccetto la Valle d'Aosta. A sostenerlo è il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta analizzando l'andamento della pandemia e la situazione vaccinale. “Se l'entità della risalita della curva epidemiologica rimane strettamente legata all'aderenza ai comportamenti individuali, quella dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, oltre che dei decessi, è condizionata dalla rapidità con cui saranno coperti, almeno con una dose di vaccino, le persone fragili e gli over 60, la cui la copertura è ancora insufficiente”, spiega.