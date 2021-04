Coronavirus Italia: oggi altri 10.404 casi e 373 vittime

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

522 nuovi casi e 34 i decessi in Toscana

In Toscana sono 224.073 i casi di positività al Coronavirus, 522 in più rispetto a ieri (508 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Se il trend dei nuovi casi si conferma in discesa, salgono invece i morti. Oggi infatti se ne registrano altri 34, 18 uomini e 16 donne, età media 79,3 anni. Oggi sono stati eseguiti 9.829 tamponi molecolari e 11.364 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 6.396 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 21.766, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.706 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (5 in meno).



In Abruzzo 81 nuovi positivi e 8 decessi, 516 i guariti

Sono complessivamente 70.696 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 81 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 97 anni). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità, precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2.385. Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 59.697 dimessi/guariti (+516 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8.614 (-443 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.000.018 tamponi molecolari (+3.627 rispetto a ieri) e 403.588 test antigenici (+3.070 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.2 per cento.

Nel Lazio 46.178 casi positivi, 317 in terapia intensiva

Sono 46.178 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.369 ricoverati, 317 in terapia intensiva e 43.492 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 266.635, i decessi 7.588 e il totale dei casi esaminati è pari a 320.401, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Emilia Romagna poco più di 700 casi, calano i ricoveri

Nuovi casi di coronavirus poco sopra i 700 in Emilia-Romagna, calo nei ricoveri di pazienti Covid e quasi mezzo milione di cittadini immunizzati con due dosi di vaccino. Il bollettino giornaliero della Regione indica che i contagi sono 723 sulla base di 30.756 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 38 anni. In terapia intensiva ci sono 246 pazienti (22 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid 1.833 persone (28 in meno). Si contano però altre 19 vittime, tra cui una donna di 52 anni in provincia di Piacenza. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 47.803, più di 700 in meno rispetto a ieri, e di questi quasi il 96% è in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i contagi giornalieri nelle province, in testa c'è Bologna con 193 nuovi casi (più 15 del circondario imolese), seguita da Modena (118) e Reggio Emilia (100). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, aperta per le persone dai 65 anni in su, alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.527.892 dosi. Sul totale 482.893 sono le persone che hanno ricevuto due dosi.



223 positivi nelle Marche nell'ultima giornata

Sono 223 i positivi al Coronavirus rilevati tra le ultime diagnosi nell'ultima giornata: 69 in provincia di Macerata, 65 in provincia di Pesaro Urbino, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 21 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Fermo e 14 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%)”. I 223 positivi comprendono soggetti sintomatici (48)), contatti in setting domestico (52), contatti stretti di casi positivi (73), contatti in setting lavorativo (2), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12). Per altri 35 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 637 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%”, in relazione al solo test antigenico.