Coronavirus Italia: oggi altri 1.400 casi e 52 vittime, tasso di positività allo 0,6%

In Toscana 106 nuovi casi e sei decessi

Sono 106 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (104 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano a 243.620 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 232.927 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.388 tamponi molecolari e 7.803 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo. Sono invece 5.141 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.861, -4,8% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 223 (17 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%), 50 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 7,4%). Oggi si registrano anche sei nuovi decessi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Zaia: “In Veneto 84 positivi, incidenza allo 0,33%”

“Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 84 positivi e un nuovo decesso. Significa che il virus c'è, poco, ma c'è ancora. Per questo bisogna evitare l'assembramento, e vivere il più possibile all'aria aperta”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa. “L'incidenza è dello 0,33%, e abbiamo un decimo dei ricoverati di dicembre”, ha spiegato.

Variante Delta, 10 casi tra migranti sbarcati a Lampedusa

La variante Delta arriva in Sicilia. Dieci migranti, provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa, infatti, sono risultati positivi all’incrocio tra l’indiana e l’inglese. I profughi, come scrive il Giornale di Sicilia, sono tutti asintomatici e in isolamento su una nave quarantena. I casi di positività sarebbero stati individuati a fine maggio, grazie al sequenziamento effettuato dal laboratorio regionale del Policlinico di Palermo, e comunicati al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e alla Regione. Tutti i migranti che sbarcano sulla più grande delle Pelagie, dove negli ultimi giorni sono ripresi a pieno ritmo gli approdi, vengono sottoposti a tamponi, prima di essere trasferiti sulle navi quarantena e sulla terraferma.



In Umbria attuali positivi scendono sotto quota mille

Sono scesi a 963 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 61 meno di martedì. Era dall’ottobre scorso che questo dato non scendeva sotto a quota mille mentre a novembre, nel periodo di massima espansione della pandemia, era oltre 11 mila. Nell’ultimo giorno - riporta il sito della Regione - sono stati rilevati 12 nuovi postivi, 72 guariti e un nuovo morto. Sono stati analizzati 1.659 tamponi e 2.402 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,29 per cento (0,4 il giorno precedente). Continua il calo dei ricoverati negli ospedali, ora 37, nove in meno di martedì, cinque dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Sardegna 24 nuovi casi e un decesso

Sono 24 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Sardegna, 1.737 i test in più eseguiti, mentre si registra ancora un decesso. Calano i ricoveri in ospedale, oggi 70 (-3), resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.688 e i guariti in più 126. Sul territorio, dei 57.085 casi positivi complessivamente accertati, 14.939 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.675 (+1) nel Sud Sardegna, 5.163 a Oristano, 10.958 (+3) a Nuoro, 17.336 (+16) a Sassari.