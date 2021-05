Coronavirus Italia: oggi altri 6.946 casi e 251 vittime, il tasso di positività scende al 2,4%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Puglia, 684 casi e 24 morti, in calo ricoverati e attuali positivi

Aumentano oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid 19 ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione. Su 11.692 test per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 684 casi positivi. Ieri i contagi erano 246 su 4.769 tamponi. Sono stati registrati 24 decessi. Ieri i morti erano 25. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.152 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test. Sono 194.784 i pazienti guariti mentre ieri erano 193.345 (+1.439). Sono 42.682 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 43.461 (-779).

367 nuovi casi e 21 decessi in Toscana, ricoveri in calo

In Toscana sono 367 i nuovi casi di positività al Covid (355 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 234.097 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 211.216 (90,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.906 tamponi molecolari e 12.007 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,7% è risultato positivo. Sono invece 6.985 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.458. I ricoverati sono 1.263, di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 21 nuovi decessi.



In Abruzzo 79 nuovi positivi e 9 morti da ieri

Sono complessivamente 72.649 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi, 13 dei quali hanno meno di 19 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.447. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.531 dimessi/guariti (+251 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari (+3.956 rispetto a ieri) e 432.474 test antigenici (+2.341 rispetto a ieri): sono 254 i pazienti (-24 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, 25 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.392 (-153 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tra guariti e vaccinati con 1 o 2 dosi 20,5 mln di italiani

Sono circa 20,5 milioni gli italiani 'immuni' al covid tra chi è vaccinato, chi ha fatto solo la prima dose e i guariti. Secondo i dati aggiornati a questa mattina del report vaccini anti-covid del governo, sono 7.561.566 gli italiani sottoposti alle due dosi e quindi vaccinati definitivamente mentre 9.379.514 sono le persone coperte da almeno una dose di vaccino, che portano così il totale a 16.941.080. A questo dato si possono aggiungere i guariti che, stando al bollettino di ieri del ministero della Salute, sono 3.619.586. Di questi, infatti, solo pochi hanno già fatto la sola dose di vaccino prevista dai 3 ai 6 mesi dalla fine della malattia. In totale ad oggi sono 24.502.646 le dosi somministrate.

Secondo giorno consecutivo senza vittime in Umbria

Secondo giorno consecutivo senza vittime per il Covid in Umbria dove i morti dall'inizio della pandemia restano 1.370. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 114 nuovi positivi e 16 guariti, con gli attualmente positivi ora 2.654, 98 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.991 e 4.713 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,47 per cento sul totale (1,58 il giorno precedente) e del 3,8 sui soli molecolari (era il 3 per cento). Tornano a scendere i ricoverati nei reparti ordinari, 160, tre in meno del giorno precedente, 20 dei quali nelle terapie intensive.