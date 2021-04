Coronavirus Italia: oggi altri 15.746 casi e 331 vittime

4' di lettura

Alle 17.50 di oggi, domenica 11 aprile, sono 15.746 i nuovi positivi (-1.821 giorno su giorno), che portano i casi totali da inizio pandemia a 3.769.814 unità. Il dato dei nuovi contagiati è stato elaborato sulla base di 253.100 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 320.892 di sabato (sono conteggiati sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 6,2% (ieri era al 5,4%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 331, per un totale di 114.254 decessi registrati da febbraio 2020.

In Italia gli attualmente positivi rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile sono 533.005 (-80). Di questi, 27.251 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (ieri erano 27.654) e 3.585 nei reparti di terapia intensiva (-3 giorno su giorno, con 175 nuovi ingressi; ieri erano 3.588). I soggetti tenuti sotto osservazione medica a isolamento domiciliare sono invece 502.169. Il totale dei dimessi e guariti è arrivato a 3.122.555 (+15.486).

D’Amato: oggi nel Lazio 1.675 nuovi positivi e 19 morti

“Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-2.424) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 1.675 casi positivi (+212), 19 i decessi (-16) e +1.985 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri”. Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5% - aggiunge - . I casi a Roma città sono a quota 700”.

Oltre 1.350 nuovi positivi in Puglia, 15 vittime

In Puglia, sono stati registrati 10.485 test per l'infezione da Coronavirus e 1.359 casi positivi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati anche rilevati 15 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test. 153.294 sono i pazienti guariti. 52.047 sono i casi attualmente positivi.

In Emilia Romagna 1.170 casi e 40 decessi

Sono 1.170 i nuovi positivi registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, 1.993 i guariti, in calo casi attivi e ricoveri (-98). Quasi 18mila tamponi effettuati. Il 95,4% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 42,1 anni. 40 i decessi. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 350.988 casi di positività, 1.170 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.620 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6 per cento.