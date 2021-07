Coronavirus Italia: oggi altri 882 casi e 21 vittime, tasso di positività allo 0,4%

5' di lettura

Alle 16.25 di oggi, giovedì 1 luglio, sono 882 i nuovi positivi al Coronavirus (+106 giorno su giorno: ieri erano 776) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 49.358 unità. Il dato è stato elaborato sulla base di 188.474 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 185.016 di mercoledì (come sempre sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così stabile allo 0,4% (lo stesso dato di ieri). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 21 (-3), per un totale di 127.587 decessi registrati da febbraio 2020.

Dei poco meno di 50mila italiani attualmente positivi, 1.532 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (ieri erano 1.593) e 229 nei reparti di terapia intensiva (-18: erano 247). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 47.597 (-1.004, erano 48.601). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.083.843.

In Toscana due morti, età media nuovi casi 36 anni

Altri due morti (età media 69 anni, entrambi di Firenze) e altri 53 nuovi positivi (età media 36 anni, solo il 4% ha più di 60 anni) in Toscana per il Covid secondo il rilevamento delle 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente e raggiungono i 244.327 positivi totali dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 117 nelle 24 ore e nel totale crescono dello 0,05% raggiungendo quota 235.713 persone. Il totale delle vittime sale a 6.870 decessi nella regione. Gli attualmente positivi sono 1.744 (-3,6% rispetto a ieri, dato in costante discesa da molti giorni). Tra loro i ricoverati sono 109 (-5 su ieri, -4,4%) di cui 23 in terapia intensiva (uno in meno) mentre gli altri 1.635 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-61 su ieri, -3,6%). Inoltre, ci sono 8.843 persone (-146 su ieri, -1,6%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Puglia 40 nuovi casi e nessun morto

Oggi in Puglia, su 6.204 test analizzati, sono stati registrati 40 casi positivi al Coronavirus, per una incidenza dello 0.6% (ieri sono stati rilevati 35 casi positivi per una incidenza dello 0,4% dei test). Come ieri, neanche oggi sono stati registrati decessi. I nuovi casi sono 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test; 244.012 sono i pazienti guariti; 2.727 sono i casi attualmente positivi.

Nel Lazio 3.028 casi positivi, 47 in terapia intensiva

Sono 3.028 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 181 ricoverati, 47 in terapia intensiva e 2.800 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 334.670 e i morti 8.339, su un totale di 346.037 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.