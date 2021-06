Coronavirus Italia: oggi altri 1.197 casi e 28 vittime, tasso di positività allo 0,5%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Puglia, 61 casi su 7.142 test e tre morti

Si abbassa di nuovo, sotto quota 100, oggi in Puglia il numero dei nuovi casi di Covid 19 a fronte di un aumento dei test. Lievissimo il calo dei decessi. Prosegue a buon ritmo la crescita dei guariti e pertanto calano sotto i 9.000 i casi attualmente positivi. Poco più di 200 i ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi, su 7.142 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 61 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 106 su 6.893 test. Sono stati registrati tre decessi. Ieri i morti erano 4. In tutto hanno perso la vita 6.604 persone.

Lazio: 101 nuovi casi positivi e un solo decesso

“Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+24) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi (-46), si registra un solo decesso (-2), i ricoverati sono 320 (-17). I guariti 215, i soggetti ricoverati nei reparti di terapie intensive sono 77. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 60”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Presidente virologi: “Con Rete sorveglianza varianti Italia recupera gap”

“Finalmente si attua qualcosa di cui il Paese aveva assolutamente bisogno: un organismo che si prefigge di sorvegliare dal punto di vista viro-immunologico l’attuale circolazione pandemica di Sars-CoV-2 e che addirittura va oltre, proponendosi come una struttura stabile negli anni, pronta anche al controllo di eventuali nuove pandemie”. Un’operazione che permette all’Italia di recuperare un ’gap’, perché “ci porta alla pari con altre nazioni evolute dal punto di vista socio-sanitario, e ci permette di guardare al futuro con più tranquillità”. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv) commenta così la costituzione della Rete italiana anti-epidemica (Ria) annunciata ieri dall’Istituto superiore di sanità, che ha fra le missioni la ricerca e il monitoraggio delle varianti del Coronavirus pandemico.

In Basilicata 13 positivi su 693 tamponi molecolari

In Basilicata ieri sono stati processati 693 tamponi molecolari: solo 13 sono risultati positivi al Covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 91 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale. Sempre ieri, in Basilicata, è stato segnalato un decesso per Covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 566. Le persone con il Covid ricoverate negli ospedali lucani sono 33 (due meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è di 1.795.