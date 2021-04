Coronavirus Italia: oggi altri 13.446 casi e 263 vittime

3' di lettura

Alle 17.40 di oggi, venerdì 30 aprile, sono 13.446 i nuovi positivi (-874 giorno su giorno: ieri erano 14.320) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il dato è stato elaborato sulla base di 338.771 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 330.075 di giovedì (come sempre sono conteggiati sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 263, per un totale di 120.807 decessi registrati da febbraio 2020.

1.344 casi su 13.296 test, 37 morti e boom di guariti in Puglia

Sono in diminuzione rispetto a ieri, ma comunque superano i 1.300, i nuovi casi di Covid-19 oggi in Puglia a fronte di un aumento consistente del numero dei test. Si registra anche una crescita notevole dei guariti e pertanto calano in modo vistoso gli attuali positivi. Aumentano i decessi mentre sono in costante calo i ricoverati. È il quadro fornito dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi, su 13.296 test per l'infezione da Coronavirus, sono stati rilevati 1.344 casi positivi.



In Veneto 788 nuovi casi e 14 decessi

Scende ancora la curva dei contagi Covid in Veneto, che registra 788 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 14 decessi. Lo riferisce il report della Regione. I dati complessivi parlano di 411.899 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.330 vittime, tra ospedali e case di riposo. Migliora la situazione degli ospedali. In totale sono 1.473 i malati Covid ricoverati (-5), di cui 1.282 (+7) nei reparti medici, 191 (-12) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.892 (-363). Il tasso di positività rispetto ai 36.957 tamponi processati ieri è del 2,,1 per cento.

1.206 nuovi positivi e 17 decessi in Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 369.250 casi di positività, 1.206 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.758 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,9%. Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.876.



Toscana: 870 nuovi positivi e 29 vittime in 24 ore

“Record di vaccini in Toscana. Ieri ne abbiamo somministrati 37mila, ben oltre la soglia richiesta dal Governo a livello nazionale. Conferma che la macchina organizzativa è all'altezza della sfida”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani. I nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Ventinove i decessi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi)”.