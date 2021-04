Coronavirus, ultime notizie in Italia

In Fvg 124 casi su 5.797 test, 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid 19, pari al 2,13 per cento. Di queste, 109 sono state rilevate da 5.198 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,10%; 15 da 599 test rapidi antigenici realizzati (2,50%). I decessi registrati sono 10. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 (-3) mentre quelli in altri reparti rimangono 319. Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.645. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.049 persone.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Nelle Marche 326 nuovi positivi su 4.187 tamponi testati

Sono stati 4187 i tamponi testati nelle ultime 24 ore nella Marche: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326. Lo ha reso noto il Servizio Sanità della Regione. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 514 test e sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8 per cento.

Bozza Recovery, +3.500 posti letto per terapie intensive

Il Recovery plan per “il rafforzamento strutturale degli ospedali del Ssn” prevede “l'adozione di un piano specifico di potenziamento dell'offerta ospedaliera tale da garantire: il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva (+3.500 posti letto per garantire lo standard di 0,14 posti letto di terapia intensiva per 1.000 abitanti) e semi-intensiva (+4.225 posti letto); la separazione dei percorsi all'interno del pronto soccorso (l'intervento è previsto su 651 pronto soccorso); l'incremento del numero di mezzi per i trasporti secondari (+84 ambulanze)”. Lo riporta l'ultima bozza del Recovery plan all’attenzione del Governo. Per questo obiettivo si prevede “una spesa complessiva pari a 1,41 miliardi di euro entro il secondo semestre del 2026”, aggiunge il documento.

158 nuovi casi da ieri e 5 morti in Abruzzo

Sono complessivamente 70.203 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 158 nuovi positivi, 37 dei quali hanno meno di 19 anni. Sale a 2.360 il numero dei morti con 5 nuovi casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9.236 (-184 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 984.829 tamponi molecolari (+4.598 rispetto a ieri) e 394.050 test antigenici (+2.310 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.3 per cento.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Basilicata 192 casi e 2 decessi

Sono 192 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.627 tamponi processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata, specificando che dei nuovi casi 187 sono residenti nel territorio lucano.