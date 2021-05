Coronavirus: il calo continua, oggi 6.656 casi e 136 vittime

5' di lettura

Il calo dei contagiati e delle vittime continua: sono 6.659 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 908 in meno rispetto ai 7.567 rilevati ieri. Il dato si basa su un totale di 294.686 tamponi effettuati (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari) contro i 298.186 del giorno precedente. Il numero dei tamponi si riflette sulla percentuale di positività sul totale dei test fatti: il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi scende al 2,25% dal 2,5% di venerdì e il 2,8% di giovedì.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile alle 17.10 di oggi, sabato 15 maggio, conta anche 136 vittime, 46 in meno rispetto alle 182 registrate ieri. Il totale delle vittime rilevate dall'inizio dell'emergenza Covid è arrivato così a 124.063.

Questo invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal nostro sistema sanitario, dove si conferma il calo della pressione dovuta all'emergenza: il totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva è pari a 1.805 unità (-55 rispetto a ieri, quando erano in totale 1.860), con 66 i nuovi ingressi, mentre sono 12.493 i soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari (-557). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 318.532 (erano 324.696). Nel complesso, le persone attualmente positive si mantengono leggermente al di sopra delle 300mila unità, arrivando a 332.830 (-6.776). Il totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 3.696.481 (+13.292). I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 4.153.374.



Puglia, 567 casi su 9.984 test, 11 i morti

Sono in leggero calo oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid 19 a fronte di un aumento del numero di test. Anche i decessi calano. Un balzo notevole si registra ancora per quanto riguarda i guariti e pertanto sono in diminuzione sia gli attuali positivi che i ricoveri. Continua l'andamento confortante della pandemia come si evince dal bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute. Su 9.984 tamponi, sono stati rilevati 567 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 591 su 9.827 test. Sono stati registrati 11 decessi. In tutto hanno perso la vita 6.254 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 245.945.

Emilia Romagna: 530 nuovi positivi e 14 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.130 casi di positività, 530 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.013 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2 per cento. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni.