Coronavirus Italia: oggi altri 1.390 casi e 25 vittime, tasso di positività allo 0,7%

In Puglia 44 casi e due decessi

Oggi venerdì 9 luglio in Puglia sono stati registrati 44 casi su 5.875 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,7%. I nuovi positivi sono 12 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 9 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 1 residente fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Sono stati registrati 2 decessi: uno in provincia di Bari, l’altro in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.726.848 test e sono 2.136 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.722 e sono 244.936 i pazienti guariti.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Marche, 19 nuovi positivi

’’Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.788 tamponi: 895 nel percorso nuove diagnosi (di cui 307 screening con percorso Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 19’. Lo comunica la Regione Marche. Nel percorso Screening un totale di n.307 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%’’.

La saturazione delle terapie Loading...

In Basilicata sette positivi su 513 tamponi

In Basilicata ieri sono stati processati 513 tamponi molecolari: solo sette sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 69 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è sceso da 674 a 612. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 14, una delle quali però entrata in terapia intensiva, che erano vuote da diverse settimane. Inoltre, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, ieri “sono state effettuate 5.138 vaccinazioni”, mentre “sono 314.048 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,8 per cento) e 172.544 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 486.592 su 553.256 residenti (dati portale Poste italiane)”.

Focolaio a Roma dopo evento in locale all’aperto

Una trentina di ragazzi, intorno ai 20 anni, sono risultati positivi al Covid dopo che alcuni di loro avevano partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di Roma 10 giorni fa. Non si sa ancora se si tratti della variante Delta. Tra gli infettati anche una giovane che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l’unica a non avere sintomi. Tutti gli altri hanno febbre alta, forte mal di testa, mal di gola. A risultare positivi, tra i 30, anche una quindicina di giovani di Ostia che hanno avuto contatti con uno dei ragazzi che era stato nel locale. Le Asl di competenza stanno tracciando tutti gli spostamenti.

Piemonte: 40 nuovi casi e un decesso

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 40 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2 % di 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (57,5%).È stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione anche un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi. Il totale diventa quindi di 11.698 deceduti risultati positivi al virus.