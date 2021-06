Coronavirus, ultime notizie. Report Altems: campagna vaccinale corre più che nel resto d'Europa

4' di lettura

Procede spedita la campagna vaccinale del nostro Paese, con una media di vaccinazioni pari a 65.020 per 100mila abitanti, sopra la media Ue, 61.369 per 100mila abitanti. Un italiano su due ha ricevuto la prima dose, uno su quattro ha completato il ciclo vaccinale. È quanto emerge dalla 56ma puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica, che evidenzia però ancora disomogeneità sul territorio nazionale. Analizzando il rapporto tra vaccinazioni effettuate e punti vaccinali, negli ultimi sette giorni le regioni che hanno effettuato il maggior numero di inoculazioni per punto di somministrazione sono state il Piemonte (13.459), la Campania (7.759) e la Lombardia (5.388). In coda la Puglia (419) e la Liguria (487). Il numero totale di somministrazioni nazionale è di circa 40 milioni.



Giani: in Toscana 146 nuovi casi, nove i decessi

In Toscana sono 146 i nuovi casi di positività al Covid (144 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 243.106 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 231.515 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.117 tamponi molecolari e 8.505 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.813 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.786, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 305 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell’epidemia in regione.

Umbria, 16 nuovi positivi e 38 guariti nelle ultime 24 ore

Sono stati 16 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno (-47% rispetto al giorno precedente) a fronte di 38 guariti. Registrata anche un’altra vittima. Lo riporta il sito della Regione dedicato alla pandemia. Gli attualmente positivi sono ora 1.102, 23 in meno di giovedì. I tamponi analizzati sono stati 1.690 e 3.395 i test antigenici. Il tasso di positività sul totale è dello 0,3 per cento (0,46 il giorno precedente). Ancora in calo, seppure di poco, i ricoverati in ospedale, ora 45, due in meno rispetto al giorno precedente, cinque nelle terapie intensive (dato stabile).

Abruzzo, 28 nuovi casi e un decesso

Sono complessivamente 74.421 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti sei casi risultati duplicati o in carico ad altra Regione. Rispetto a ieri si registrano 28 nuovi casi (di età compresa tra 6 e 77 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.500 (si tratta di un 94enne residente fuori regione). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70389 dimessi/guariti (+141 rispetto a ieri). Il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl, relativi al periodo aprile-maggio 2021. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.532 (-120 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.145.691 tamponi molecolari (+2.239 rispetto a ieri) e 476.130 test antigenici (+1.480 rispetto a ieri).



In Friuli Venezia Giulia 23 nuovi casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.469 test sono state riscontrate 23 positività al Covid 19, pari allo 0,42%. Nel dettaglio, dall’analisi di 3.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui 6 da migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dello 0,51%; da 1.734 test rapidi antigenici 4 (0,23%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 17 (-3). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.794. I totalmente guariti sono 93.247, i clinicamente guariti 5.640, mentre le persone in isolamento scendono a 4.621 (-12).