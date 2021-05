Coronavirus Italia: oggi altri 10.585 casi e 267 vittime, tasso di positività al 3,2%

Veneto, 745 positivi e 12 decessi nelle ultime 24 ore

Tornano leggermente a salire i numeri dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 745 (contro i 721 contagi di ieri), mentre cala il numero dei morti, 12, 4 in meno di ieri. Il totale dei positivi raggiunge quota 414.972, quello dei deceduti 11.397. I ricoverati Covid sono 1.336, 28 in meno del dato precedente: 1.163 in area non critica (-23) e 173 (-3) in terapia intensiva.

278 positivi nelle Marche in un giorno

Sono 278 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 2.546 nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.559 tamponi: 2.546 nel percorso nuove diagnosi (di cui 614 nello screening con percorso Antigenico) e 2.013 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,9%)”. I 278 positivi comprendono soggetti sintomatici (43), contatti in setting domestico (71), contatti stretti di casi positivi (89), contatti in setting lavorativo (5), contatti in ambiente di vita/socialità (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (21). Per altri 47 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 614 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 39 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”.

Umbria: 131 nuovi positivi, tre vittime e -20 ricoverati

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 170, 23 meno di martedì, 24 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 131 nuovi positivi al virus, 215 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi scendono a 2.727, 87 in meno nell'ultimo giorno. Sono stati analizzati 3.376 tamponi e 4.697 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dell'1,6 per cento sul totale (ieri 0,97) e del 3,8 sui soli molecolari (ieri 2,9).

Altre 12 vittime in Puglia e 1.171 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 morti per covid in Puglia e su 12.351 test per l'infezione sono stati registrati 1.171 casi positivi,con una incidenza del 9,4%. Dei nuovi casi 434 sono in provincia di Bari, 236 in provincia di Taranto, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce , 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Delle 12 vittime che portano a 6.010 il numero complessivo dei decessi. Tre vivevano in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, tre in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, tre in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.273.761 test; 186.819 sono i pazienti guariti e 46.486 sono i casi attualmente positivi, mentre i ricoverati sono al momento 1.742. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315.

In Friuli Venezia Giulia 146 casi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,75 per cento. Sono inoltre effettuati 2.244 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 28 casi (1,25%). I decessi registrati sono tre, i ricoveri nelle terapie intensive restano 33 mentre quelli in altri reparti scendono a 193. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.723. I totalmente guariti sono 89.669, i clinicamente guariti 5.503, mentre le persone in isolamento calano a 6.640. Da inizio pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.761 persone.