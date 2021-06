Coronavirus Italia: oggi altri 2.199 casi e 77 vittime, tasso di positività all’1%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Toscana altri 9 morti in un giorno, ricoveri -8,8%

È risalito subito sopra 100, a 127 nuovi casi (età media 39 anni) il rilevamento giornaliero Covid della Regione Toscana. Il rapporto delle 24 ore riporta anche di altri nove morti in un giorno per un totale di 6.784 vittime dall’inizio della pandemia. In Toscana salgono a 242.786 i casi di positività al Coronavirus (+0,1% sul giorno precedente). I guariti (altri 425 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone negativo) crescono dello 0,2% sul totale e raggiungono quota 230.765 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 5.237 (-5,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 341 (-33 su ieri, pari al -8,8%) di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno su ieri). Ci sono 4.896 persone in isolamento curate a casa con sintomi o senza sintomi (-274 su ieri, -5,3%). Inoltre ci sono 13.061 persone (calo di 1.056 unità su ieri, -7,5%) in quarantena domiciliare, isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e le Asl devono monitorare eventuali sviluppi clinici.

In Basilicata 33 nuovi casi: somministrate 4.585 dosi vaccino

La task force di Regione Basilicata comunica in una nota che ieri sono state effettuate 4.585 vaccinazioni. In totale sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre ieri, sono stati processati 895 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 33 (e fra questi 31 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 62 guarigioni (di cui 59 relative a residenti in Basilicata).

Sardegna: 37 casi, 2 decessi, stabili i ricoveri

Sono 37 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati in Sardegna nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 2 i decessi, 3.868 i test in più eseguiti. Scendono sotto i 100 i pazienti ricoverati (94, 6 in meno rispetto al dato precedente), mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.104 persone, i guariti in più sono 109. Dei 56.937 casi positivi complessivamente accertati, 14.903 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.665 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.931 (+5) a Nuoro, 17.263 (+19) a Sassari.



RT PER REGIONE Loading...

Nelle Marche 82 positivi in 24h, rapporto test/casi 5,3%

In 24ore 82 positivi al coronavirus nelle Marche su 1.536 nuove diagnosi (5,3%). Nel percorso Screening antigenico 512 test e rilevati otto positivi (da sottoporre al tampone molecolare); rapporto positivi/testati 2%. In totale nell’ultima giornata sono stati analizzati “3.004 tamponi: 1.536 nel percorso nuove diagnosi (di cui 512 screening con percorso Antigenico) e 1.468 nel percorso guariti”. Tra i positivi delle nuove diagnosi 15 soggetti con sintomi.

In Valle d’Aosta 4 nuovi casi e nessun decesso

Sono 4 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta per un totale di 11.641 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione: nessun decesso nello stesso arco temporale per un complessivo di 472. Sul territorio si sono registrati 16 nuovi guariti: in calo gli attuali positivi a -12.