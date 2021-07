Coronavirus, ultime notizie in Italia. Speranza: “Con Delta casi risalgono anche in Paesi con alto tasso vaccinazioni”

3' di lettura

“In questi giorni anche in Paesi che hanno un altissimo tasso di vaccinazioni” anti-Covid, “come la Gran Bretagna, i numeri crescono a causa di una variante particolarmente insidiosa come la Delta. E questo deve portarci, nonostante i nostri numeri positivi, a dare un messaggio di serietà, di attenzione, di prudenza, di gradualità, perché la partita è aperta e guai a pensarla diversamente”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all’incontro “Ripartiamo, Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città”, in corso a Roma.



In Toscana 58 nuovi casi, età media 36 anni, un decesso

Sono 58 i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 244.385 il numero degli infettati dall’inizio dell’epidemia da Covid. Dei nuovi casi 57 sono confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 4.785 tamponi molecolari e 7.734 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.172 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Si registra un nuovo decesso: una donna di 83 anni della provincia di Arezzo. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Basilicata, 4 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 4 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 592 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui risulta anche una guarigione. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 682 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.704 dosi. Finora sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 457.954. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Valle d'Aosta, nessun decesso e nessun nuovo contagio

Nessun decesso e nessun nuovo contagio da Covid 19 in Valle D'Aosta. I contagi da inizio epidemia sono, pertanto, 11693. I casi positivi attuali sono 34 di cui 1 ricoverato in ospedale e 33 in isolamento domiciliare, nessun ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi totali testati sono 66672. I decessi da inizio emergenza di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta sono 473.

In Sardegna 25 nuovi casi di positività, nessun decesso

Non ci registrano nuovi decessi in Sardegna, i casi di positività al Coronavirus sono 25, i test in più eseguiti sono poco più di 3mila: sono i dati dell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In ospedale restano ricoverati 42 pazienti (-1 rispetto all'ultimo bollettino), 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.268, 28 quelle in più guarite. Sul territorio, dei 57.271 casi positivi complessivamente accertati, 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.