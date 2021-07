Coronavirus, Figliuolo alle Regioni: corsia preferenziale per vaccinare prof in hub

La saturazione delle terapie Loading...

In Puglia 49 casi su 5.770 test, un morto

Sono in diminuzione i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una decrescita contestuale dei test. Si registra un solo decesso, in provincia di Lecce. Crescono a ritmi lievemente più intensi i nuovi guariti e pertanto anche i casi attualmente positivi calano. I ricoverati scendono sotto quota 100, una soglia psicologica molto importante. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, su 5.770 test per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 49 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 60 su 7.122 test. Con il decesso di oggi i morti in Puglia sono diventati 6.647. Ieri erano stati due. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test.

In Abruzzo 35 nuovi positivi e 40 guariti

Sono 35 (di età compresa tra 7 mesi e 63 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.024. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.643 dimessi/guariti (+40 rispetto a ieri).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 869 (-5 rispetto a ieri). Ventitre pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 845 (-5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Basilicata: 13 positivi su 512 tamponi molecolari

In Basilicata ieri sono stati processati 512 tamponi molecolari: 13 sono risultati positivi al Covid-19 (11 di persone residenti in Regione). E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 43 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è di 666. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per Covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 16 (come ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva.

In Sardegna 25 nuovi casi, nessun decesso

Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, 2.664 i test in più eseguiti e non si registrano nuovi decessi. In ospedale ci sono 33 pazienti, uno in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.292 persone. Dei 57.355 casi positivi complessivamente accertati, 15.036 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.173 (+4) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.463 (+12) a Sassari.