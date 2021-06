Coronavirus, ultime notizie in Italia. Inmi Spallanzani avvia studio “su efficacia e sicurezza mix vaccini”

3' di lettura

L'Istituto Spallanzani di Roma “sta avviando una valutazione della capacità dello schema vaccinale eterologo (prima dose AstraZeneca e seconda dose Pfizer o Moderna) di generare una risposta immunitaria adeguata, e un numero di eventi avversi comparabile con i migliori dati degli schemi vaccinali omologhi tradizionali”. Lo annuncia la direzione dell’Inmi Spallanzani in una nota. Il protocollo “sarà sottoposto alla approvazione di Aifa nel corso dei prossimi giorni, e lo studio potrà avere inizio non appena sarà disponibile l'autorizzazione dell'agenzia”, prosegue l'Istituto. A guidare la ricerca un team di lavoro composto da: Andrea Antinori, Emanuele Nicastri, Enrico Girardi e Concetta Castilletti.

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Toscana 57 nuovi casi e sette decessi

Sono 57 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (56 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 243.514 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 232.632 (95,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.572 tamponi molecolari e 8.284 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 5.214 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.056, -3,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 240 (13 in meno rispetto a ieri, meno 5,1%), 54 in terapia intensiva (9 in meno rispetto a ieri, meno 14,3%). Oggi si registrano anche sette nuovi decessi.

Loading...

Puglia: 169 nuovi positivi e due decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 169 positivi su 8.053 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza al 2,09 per cento. Sono stati registrati anche due decessi, uno nel Foggiano e l’altro nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test e sono 234.546 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 e sono 11.311 i casi attualmente positivi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...





Basilicata: 28 contagi e 1 decesso

Sono 28 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 734 tamponi molecolari, e si registra un solo decesso. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 83. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.840 (-56). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 38 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.821 dosi. Finora sono 258.335 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (46,7 per cento) e 133.851 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (24,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 387.352. I residenti in Basilicata sono 553.254.