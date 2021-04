Coronavirus, ultime notizie: Commissario Covid, riprendono vaccinazioni nelle carceri

4' di lettura

Riprendono le vaccinazioni nelle carceri “per mettere in sicurezza il comparto”. Lo ha deciso, d'intesa con il ministero della Salute, la struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che le somministrazioni procederanno “parallelamente” a quelle delle categorie prioritarie, vale a dire over 80, fragili, fasce d'età 70-79 e 60-69 Le vaccinazioni interesseranno “il personale della Polizia Penitenziaria e i detenuti negli istituti penitenziari non ancora sottoposti alla prima somministrazione tenendo in considerazione anche il personale amministrativo che opera in presenza”.

In Campania 1.334 positivi in ultime 24 ore

Sono 1334, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid in Campania su 9.934 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 523 i sintomatici e, come accade dopo il fine settimana, quando diminuisce il numero dei tamponi molecolari effettuati, aumenta il tasso di incidenza. Se, infatti ieri era pari al 9,69%, oggi è pari al 13,42 per cento. Trentacinque sono i decessi - 29 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri - mentre 1.519 sono le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 150 mentre ieri erano 146, così come aumentano quelli in degenza, oggi 1536 mentre ieri era 1529.



In Toscana 771 nuovi casi e 31 decessi

Sono 217.349 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 771 in più rispetto a ieri (745 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). Oggi si registrano 31 nuovi decessi. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 185.753 (85,5% dei casi totali). Eseguiti 9.610 tamponi molecolari e 1.589 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,9% è risultato positivo. Sono invece 4.127 i soggetti testati oggi, di cui il 18,7% è risultato positivo. L'età media dei 771 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.850 (49 in più rispetto a ieri, più 2,7%), 273 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Le persone complessivamente guarite sono 185.753.

Lazio, D'Amato (Salute): 950 casi, sotto i 1.000 dopo due mesi

“Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500. Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.



137 positivi in 24ore, 13,6% nuove diagnosi nelle Marche

Sono 137 i positivi al Coronavirus rilevati nell'ultima giornata con un rapporto casi/nuove diagnosi al 13,6 per cento. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche. Testati “1.908 tamponi: 1.011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso antigenico) e 897 nel percorso guariti”. Nel percorso antigenico “322 test e 25 positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è all'8%”. I casi di nuove diagnosi comprendono contatti in setting domestico (26), contatti stretti di casi positivi (45), in setting lavorativo (6), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5), screening percorso sanitario (2). Per altri 12 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.