Coronavirus Italia: oggi altri 10.554 casi e 207 vittime, tasso di positività al 3,2%

Confermata la decrescita dei contagi registrata nei giorni scorsi, si attenua ulteriormente la pressione della pandemia sulle strutture sanitarie. Alle 17.35 di oggi, venerdì 7 maggio, sono infatti 10.554 i nuovi positivi (-1.253 giorno su giorno: ieri erano 11.807) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 397.564 unità, scendendo così sotto quota 400mila (-5.238).

Il dato è stato elaborato sulla base di 328.612 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 324.640 di giovedì (come sempre sono conteggiati sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 3,2% (ieri era al 3,9%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 207, per un totale di 122.470 decessi registrati da febbraio 2020.

Dei quasi 400mila italiani attualmente positivi, 16.331 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (-563: ieri erano 16.867) e 2.253 nei reparti di terapia intensiva (-55, erano 2.308). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 378.980. Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 3.572.713 (+15.580).

In Puglia 20 decessi e 870 positivi, il 7,4% dei test



Su 11.686 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 870 casi positivi: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Il tasso di positività è del 7,44 per cento. Sono stati registrati 20 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test. 190.368 sono i pazienti guariti. 44.637 sono i casi attualmente positivi.

Zaia: “In Veneto 1,56% positivi su oltre 40mila tamponi”

“Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un'incidenza dell'1,56% di positivi su oltre 40mila tamponi, mentre stiamo per giungere al traguardo di 10milioni di test fatti dall'inizio dell'epidemia”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa in cui ha spiegato che “nelle ultime 24 ore si sono registrati “629 nuovi contagi, con 1.228 ricoveri in ospedale (-53), 162 in terapia intensiva (-6), 1.066 nelle aree non critiche (-47) con 10 nuovi decessi”.