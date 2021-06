Coronavirus, ultime notizie in Italia. Gimbe: “Perplessità su mix vaccini, ok basato solo su 4 piccoli studi”

4' di lettura

Sul mix di vaccini «ci sono perplessità» ad oggi «i bugiardini dei vaccini finora approvati non sono stati finora modificati. Non abbiamo alcuno studio controllato e randomizzato, quindi ad oggi le uniche evidenze scientifiche che abbiamo, oltre a basi razionali sia immunologiche che biologiche, sono quattro studi piccoli che complessivamente hanno arruolato un migliaio di pazienti che dimostrano che la reazione dopo il mix di vaccini è buona e non ci sono effetti avversi rilevanti». Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a “L'Italia s'è desta” su Radio Cusano Campus.

«Il Cts dice “si ritiene raccomandabile l'utilizzo di un vaccino mRna alle persone sotto i 60 anni”». «Un parere possibilista è diventato una raccomandazione perentoria - rimarca Cartabellotta - e su questa alcune regioni hanno espresso dei dubbi. Fino a quando Aifa non modifica i bugiardini, il mix di vaccini è a tutti gli effetti off label, al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti predisposti».

Loading...

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Veneto, +19 contagi e nessun decesso

Numeri del Covid tra i più bassi di sempre in Veneto, da quando è iniziata la crisi sanitaria, nel febbraio 2020. La regione registra 19 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per una prevalenza dello 0,29% rispetto ai tamponi effettuati. Nessun decesso, come già era avvenuto domenica. Da 48 ore il report delle vittime è invariato 1 11.600. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia è di 424.634. I dati ospedalieri sono invariati: 444 ricoverati totali, dei quali 392 nelle aree mediche, e 52 in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi sono 5.880 (-40).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Puglia: 47 casi su 3.405 test, due i morti

Si conferma un trend in diminuzione oggi in Puglia per quanto riguarda la pandemia da Covid 19, a fronte di un numero di test in lieve calo, come ogni lunedì. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano su 3.405 tamponi sono emersi appena 47 contagi. Ieri i nuovi casi sono stati 73 a fronte di 4.001 test. Sono stati registrati due decessi. In tutto hanno perso la vita 6.590 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test. Sono 233.106 i pazienti guariti mentre ieri erano 232.428 (+678). I casi attualmente positivi sono 12.584 mentre ieri erano 13.217 (-633). I pazienti ricoverati sono 283 mentre ieri erano 284 (-1).

In Abruzzo solo cinque nuovi casi, nessuna vittima

Solo cinque i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E’ il dato più basso registrato dalla fine di settembre 2020 ad oggi. E’ emerso comunque da un basso numero di tamponi molecolari, 559: è risultato positivo lo 0,89% dei campioni. In lieve aumento i ricoveri, che aumentano di due unità. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.502. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 38 anni. Gli attualmente positivi sono 1.473 (-56): 71 pazienti (+2) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 4 (invariato, con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.398 (-58) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 70.494 (+61).