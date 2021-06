Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: “Definire uno standard del numero di tamponi”

3' di lettura

In Puglia 196 nuovi casi e nove morti

In Puglia, sono stati registrati 8339 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi, con una incidenza del 2,3 per cento. Le persone attualmente ricoverate sono 483. Sono stati registrati 9 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test. 224.298 sono i pazienti guariti e 20.248 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.082.

Toscana: 133 nuovi casi, 5 i decessi

In Toscana sono 133 i nuovi casi di positività al Covid (128 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 242.062 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 7.460 tamponi molecolari e 10.061 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 6.051 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,2% è risultato positivo. Si registrano 5 nuovi decessi. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile.

In Calabria 186 nuovi contagi, 169 guariti e 4 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 878.457 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.454 (+186 rispetto a ieri), quelle negative 738.485. Il dipartimento Tutela della Salute registra anche 16 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 169 guariti/dimessi e altri 4 morti.

In Abruzzo 45 nuovi positivi e 4 decessi, 174 i guariti

Sono complessivamente 74.196 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 45 nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 91 anni). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 2.490. Del totale odierno, un caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66.561 dimessi/guariti (+174 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.145 (-133 rispetto a ieri).

Friuli Venezia Giulia, 28 casi e un decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,48 per cento. Sono inoltre 1.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,55 per cento. Oggi si registra un decesso pregresso e solo una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 34.Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.