Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.908 casi e 316 vittime La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 4,6%

Coronavirus: il bollettino del 12 febbraio - I dati di oggi

La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 4,6%

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia sono stati registrati altri 13.908 casi, in calo rispetto a ieri (15.146) e con 305.619 tamponi (ieri 292.533), con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi quindi del 4,6% (in calo rispetto ai 5,2 di ieri). Le vittime sono state 316 (ieri 391), per un totale di 93.045. In terapia intensiva ci sono ricoverati 2.095 pazienti, 31 meno di ieri, con 153 ingressi del giorno (2 più di ieri). I ricoverati con sintomi sono 18.736, 206 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 381.343 (-608 rispetto a ieri) e il totale degli attualmente positivi è di 402.174, anche questo numero in calo rispetto a ieri (405.019). In giornata, i dimessi/guariti ammontano a 16.422 (ieri erano stati 19.838), per un totale dall’inizio della pandemia di 2.202.077. Infine, i casi totali sono ad oggi 2.697.296.

Nelle regioni

Oggi sono 5 le regioni con oltre mille nuovi contagiati: 2.526 in Lombardia, 1.637 in Campania, 1.538 in Emilia-Romagna, 1.089 nel Lazio e 1.020 in Puglia. Sotto i 100 contagi ci sono Basilicata (90) e Valle d’Aosta (9).

Loading...

Aumentano i contagi in Emilia-Romagna, 27 morti

Aumentano ancora, in Emilia-Romagna, i casi di positività al coronavirus: nelle ultime 24 ore i casi sono tornati sopra quota 1.500 (1.538 per la precisione) individuati sulla base di 27.986 tamponi. Molto bassa la percentuale degli asintomatici che sono circa un terzo dei nuovi positivi, 535. Si contano ancora 27 morti. Calano i malati effettivi, che sono 40.013, il 94,8% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 175, 3 in meno di ieri, e 2.886 negli altri reparti Covid (-15). Le 27 nuove vittime sono sette in provincia di Ferrara, quattro a Ravenna, Modena e Rimini, tre a Piacenza e Forlì-Cesena, due a Parma. Non sono stati registrati morti nelle province di Bologna e Reggio Emilia. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.049.

Veneto, + 756 contagi e 34 decessi in 24 ore

Sembra essersi stabilizzato da alcuni giorni il trend dei nuovi contagi Covid in Veneto, che anche oggi registra 756 positivi (ieri erano 708) in 24 ore. I decessi sono 34. Lo riferisce il bollettino della Regione. Con questi numeri, il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 320.271, quello delle vittime a 9.460. I malati Covid in regione continuano a scendere: oggi sono 25.409 (-209). Allo stesso modo, prosegue negli ospedali il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.490 pazienti (-48). Deflette anche il numero delle terapie intensive, con 155 ricoverati (-15)

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Cinque decessi e 640 nuovi casi in Alto Adige

Cinque decessi, 640 nuovi casi e 17.738 gli altoatesini in quarantena: sono questi alcuni dati del bollettino covid odierno in Alto Adige. L'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore ha effettuato 3103 tamponi pcr registrando 376 nuovi casi. A questi vanno aggiunti 264 test antigenici positivi su 5668 effettuati. Sono abbastanza stabili i ricoveri ospedalieri: nei normali reparti si trovano 247 pazienti (ieri 251), nelle cliniche private 163 (161) e in terapia intensiva 42 pazienti covid (41). E' tornato sotto soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 17.738.