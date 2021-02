Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 15.146 casi e 391 vittime La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è cresciuta al 5,2% (ieri era del 4,2%)

Coronavirus: bollettino dell'11 febbraio - I dati di oggi

In Italia sono stati registrati altri 15.146 casi, in crescita rispetto a ieri (12.956) ma con 292.533 tamponi (ieri 310.994); quindi la percentuale di positivi rispetto ai tamponi è cresciuta al 5,2% (ieri era del 4,2%). Le vittime sono state 391 (ieri 336), per un totale di 92.729. 2.126 sono i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 2 in più), con 151 ingressi del giorno (ieri 155). I ricoverati con sintomi sono 18.942, 338 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare ci sono 383.951 persone, 4.752 meno di ieri. Oggi il totale degli attualmente positivi è di 405.019, a fronte dei 410.111 di ieri. I dimessi/guariti nella giornata sono stati 19.838, in crescita rispetto ai 16.467 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 2.185.655. I casi totali ammontano ad oggi a 2.683.403.

Nelle regioni

Sono 6 le regioni con più di mille nuovi contagiati, e la Lombardia supera addirittura i 2mila: 2.434. A seguire, Campania (1.694), Emilia-Romagna (1.345), Lazio (1.271), Puglia (1.248), Piemonte (1.189). Con meno di 100 nuovi contagi ci sono solo Molise (75) e Valle d’Aosta (9).

Veneto, 708 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore

Sono 708 nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus registrati in Veneto. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta il totale da inizio pandemia a 319.515 casi. I decessi da ieri sono 31 in più, con il totale a 9.426. attualmente ci sono 25.618 malati, 353 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali prosegue il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.538 pazienti (-29); stabile invece la situazione nelle terapie intensive, con 170 ricoverati.

In Puglia 33 morti e 1.248 positivi, il 12% dei test

Su 10.372 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.248 casi positivi, con un tasso di positività del 12,03% (rispetto al 10,1% di ieri). I decessi sono 33, contro i 25 di ieri. I nuovi infetti sono così distribuiti: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. I 33 decessi: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 44.178.

530 positivi in 24 ore nelle Marche

Sono 530 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche: ben 242, quasi la metà in provincia di Ancona, 118 in quella di Pesaro Urbino, 89 in quella di Macerata, 35 in quella di Ascoli Piceno, 28 in quella di Fermo e 18 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24ore «sono stati testati 6.685 tamponi: 4.527 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.913 nello screening con percorso Antigenico) e 2.158 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,7%)». Dei 530 positivi, 61 sono sintomatici, contatti in setting domestico (108), contatti stretti di casi positivi (169), contatti in setting lavorativo (36), contatti in ambienti di vita/socialità (11), contatti in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (29), screening percorso sanitario (3). Per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.913 test del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 143 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%».