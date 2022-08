Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 25.389 casi e 112 morti

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Altri 4 decessi in Alto Adige ma incidenza in calo

Nonostante l’incidenza settimanale in calo con 296 casi per 100.000 abitanti ovvero 35 in meno rispetto a ieri, in Alto Adige si registrano 4 decessi per coronavirus. Si tratta di un uomo e di una donna ultraottantenni e di due donne ultranovantenni, fa sapere l’Azienda sanitaria. Il numero dei decessi complessivi per Covid da inizio pandemia sale pertanto a 1.528. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 158 tamponi Pcr e registrato 10 nuovi casi positivi. Inoltre 229 dei 1.453 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Le persone in quarantena attualmente sono 2.179. I dati dei ricoveri verranno aggiornati nel pomeriggio, ieri risultavano ricoverati nei normali reparti ospedalieri 30 pazienti Covid e nelle strutture private convenzionate altre 9, mentre non c’erano pazienti covid in terapia intensiva, così l’Azienda sanitaria.

Toscana, 6 morti e 1.064 nuovi casi, intensive -21,1%

Altri 1.064 nuovi casi (età media 51 anni, rapporto positivi/tamponi 12,13% in calo dal 16,71% di ieri) e altri 6 morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state due a Firenze, a Prato e a Pistoia. Il numero dei deceduti sale a 10.621 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi portano a 1.370.123 i positivi totali (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - che sono stati 1.417 sempre nelle 24 ore con il tampone negativo - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.276.904 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.598 (-0,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 339 (-13 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, pari al -3,7%) di cui 15 in terapia intensiva (-4 persone il saldo tra ingressi e uscite, pari al -21,1%). Altre 82.259 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-346 persone rispetto a ieri, -0,4%).

In Abruzzo 955 positivi e 4 morti

Sono 955 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 533.971. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 3.619. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 505.029 dimessi/guariti (+962 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.323 (-11 rispetto a ieri). Di questi, 177 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

282 nuovi contagi in Trentino, calano i ricoveri

Nessun decesso e 282 nuovi casi di contagio in Trentino nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Dei nuovi casi, otto sono stati rilevati con i tamponi molecolari (su 174 test effettuati) e 274 con gli antigenici (su 1.470 test). I pazienti ricoverati sono 75, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e 18 dimissioni. I vaccini somministrati sono 1.248.587, di cui 428.819 seconde dosi, 340.173 terze dosi e 28.671 quarte dosi.

Calabria, in calo i casi attivi, cinque le vittime

Sono 1.548 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registra un calo dei casi attivi. Il tasso di positività scende al 27,08% dal 28,04% di ieri, mentre i decessi sono 5 come ieri ed il totale da inizio pandemia è di 2.927. In diminuzione - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati: -6 in area medica (180) e -3 in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 68.801 (-419), gli isolati a domicilio 68.614 (-410) ed i nuovi guariti 1.962. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi fatti è 3.634.840 con 529.857 positivi.