Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 36.176 casi con 250.186 tamponi e 653 morti. In Lombardia calano i ricoveri

Sono 36.176 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di giovedì 19 novembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 1.308.528 (+2,84%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 653 così da totalizzare le 47.870 unità da febbraio a questa parte (+1,38%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 761.671 (+2,48%) e di questi 33.610 ricoverati con sintomi (+106, ossia +0,31%) e 3.712 in terapia intensiva (+42, ossia +1,14%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 724.349 (+2,59%).

Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 250.186 tamponi effettuati contro i 234.834 del giorno precedente. I dimessi e guariti, nelle ultime 24 ore, sono 17.020 (+3,53%). In Lombardia, dall’inizio dell’emergenza, si superano i 20mila morti.

Lombardia, calo dei ricoveri

Si colgono comunque i primi effetti delle misure restrittive attuate dal governo. In Lombardia, per esempio, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata calano i ricoverati con sintomi (32 in meno giorno su giorno), ma le terapie intensive aumentano di 12 unità. La Lombardia resta il centro di questa seconda ondata di coronavirus: sono 7.453 i nuovi casi registrati. Seguono Piemonte (5.349) e Veneto (3.753), poi Campania (3.334) e Lazio (2.697).

Dieci regione sopra i mille casi

Completano il quadro Emilia Romagna (2.160), Toscana (1.972), Sicilia (1.871), Puglia (1.263), Friuli Venezia Giulia (1.197), Liguria (792), Trentino Alto Adige (962), Marche (667), Abruzzo (649), Umbria (556), Calabria (506), Sardegna (479), Basilicata (271), Molise (154) e Valle d’Aosta (91).

Dove eravamo rimasti

Erano 34.283 i nuovi casi di coronavirus registrati mercoledì 18 novembre, con 234.834 tamponi e 753 morti. Rispetto al giorno precedente si contavano altri 430 ricoveri (il totale saliva a 33.504) e 58 nuove terapie intensive (totale 3.670). In entrambi i casi si confermava il rallentamento della crescita già osservato negli ultimi giorni. I dimessi/guariti salivano di +24.169 unità.