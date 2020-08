Coronavirus, ultime notizie. Superati i 22 milioni di contagi nel mondo

7:09 Usa: fuga da Ny, boom appartamenti in affitto

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - New York sta pagando a caro prezzo il coronavirus. Una fuga dalla città ha reso disponibile la cifra record di oltre 120.000 appartamenti in affitto nei mesi di giugno e luglio, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un balzo di disponibilità che mette sotto pressione i prezzi, perché i proprietari delle abitazioni a concedere generosi sconti. “L'economia di New York sta pagando duramente: c'è una migrazione da Manhattan”, afferma Jonathan Miller, il presidente di Miller Samuel Real EState Appraisers & Consultants. Per anni la gente emigrata da New York ma la città ha sempre trovato modo per attrarre i giovani: si è ripresa dopo l'11 settembre e dopo la Grande Recessione del 2008. La pandemia di coronavirus è però sostanzialmente diversa, con il tasso di disoccupazione in città al 20%, il doppio del 2008 e vicino a livelli non visti dalla Grande Depressione. Una cifra elevata per una delle città più costose al mondo. A questo si aggiungono i timori di una seconda ondata di coronavirus con le temperature più fredde. Un mix che preoccupa soprattutto le autorità per il buco di bilancio sempre più pesante nelle casse pubbliche, che già risentano dell'assenza dei turisti.