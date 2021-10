Coronavirus, ultime notizie: green pass obbligatorio, più di un milione di certificazioni scaricate in un giorno

9:50 Il Sudafrica per ora non approva Sputnik: «Rischio Aids»

Il Sudafrica non approverà per il momento il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. L’agenzia del farmaco del Paese ha dichiarato che non darà il via libera per via di preoccupazioni legate a un possibile rischio aumentato di infezione da Hiv tra gli uomini. Timori basati su studi che hanno testato la sicurezza di una forma modificata di adenovirus, l’Ad5, vettore su cui si basa l’iniezione scudo russa. «L’uso del vaccino Sputnik V in Sudafrica, un contesto di alta prevalenza e incidenza dell’Hiv, potrebbe aumentare il rischio che i maschi vaccinati contraggano l’Hiv», è quanto è stato spiegato in una nota dell’Autorità sudafricana per la regolamentazione dei prodotti sanitari (Sahpra).