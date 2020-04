Coronavirus, ultime notizie Milano, nuove perquisizioni nelle Rsa. Confcommercio: consumi in calo del 10,4% nel primo trimestre

10:46 Coldiretti: 10mila boscaioli tornano al lavoro

Sono oltre 10 mila i boscaioli che tornano al lavoro con la ripartenza delle attività forestali e della prima lavorazione del legno in tutta Italia, come è di nuovo operativa anche la filiera della cura e manutenzione del verde nelle città. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, nel commentare gli effetti del Decreto del presidente del Consiglio sulle riaperture di alcune attività a partire dal 14 aprile. Il lavoro di pulizia nei boschi, sottolinea la Coldiretti, è determinante per l'ambiente e la sicurezza della popolazione in un Paese come l'Italia dove più di un terzo della superficie nazionale è coperta da boschi per un totale di 10,9 milioni di ettari. L'inserimento delle attività di selvicoltura tra quelle riaperte, per la Coldiretti è rilevante per consentire alle imprese del settore di tornare al lavoro e concludere le operazioni programmate a partire dalla raccolta della legna e dalla prima lavorazione del legno. Bene anche il via libera ai lavori di manutenzione del verde nelle città per cercare di prevenire il dilagare di allergie con l'entrata nel vivo delle fioriture. Una necessità, conclude la Coldiretti, anche per intervenire su alberi pericolanti e siepi sporgenti sulle sedi stradali con le opportune operazioni di taglio e cura del verde pubblico; anche perché il verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio.