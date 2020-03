Coronavirus ultime notizie. Italia: oltre 74mila casi, 5.210 in più (+7,5%). Altri 683 morti. Lombardia: rallentano i contagi (+5,35%). Protezione civile: la curva si stabilizza

Il Dipartimento «continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull'emergenza in atto». L’aggiornamento dei dati verrà fatto con un comunicato stampa che verrà diffuso ogni giorno alle 18.

I dati del coronavirus regione per regione

I guariti salgono a 9.362

«I guariti sono oggi 1.036 per un totale di 9.362; +3.491 i positivi per un totale di 57.521; 30.920 le persone in isolamento in condizioni non gravi; 3.489 le persone in Terapia intensiva e 683 i nuovi decessi». Così Agostino Miozzo dell'esecutivo della Protezione civile che insieme a Luigi D'Angelo, direttore operativo, ha presieduto la conferenza stampa quotidiana con il bollettino sul Covid-19 al posto del Capo Angelo Borrelli, a casa con sintomi febbrili. Ieri i nuovi contagiati erano stati 54.030, 743 i decessi e 894 i guariti.

La curva si stabilizza

«Viviamo una fase di apparente stabilizzazione e crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel paese: questo ci fa pensare che è indispensabile, se vogliamo vedere la

curva stabilizzarsi e poi decrescere, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale». Così il vice direttore della Protezione Civile Agostino Miozzo ha risposto a chi gli chiedeva un bilancio a 2 settimane dalle misure per tutta Italia. «È un momento delicato - ha aggiunto - non bisogna abbassare la guardia se no curva potrebbe risalire».

Coronavirus in Lombardia sin dall’1 gennaio

Il coronavirus ha cominciato a circolare in Lombardia dal primo gennaio e ha continuato a farlo in modo sommerso per oltre un mese e mezzo prima della diagnosi del paziente 1 di Codogno, avvenuta il 20 febbraio. È quanto

emerge dall'analisi pubblicata sul sito ArXiv e condotta da 14 centri di ricerca, con il coordinamento del Direttorato generale della Sanità della Regione Lombardia. «L'epidemia in Italia è rimasta sconosciuta per settimane», scrive mercoledì la rivista Nature, commentando la ricerca sul suo sito.

Valle d’Aosta: 401 casi positivi totali, 28 morti

In Valle d’Aosta i dati aggiornati a mercoledì 25 marzo contano 401 casi positivi totali, di cui 75 ricoevrati in ospedale e 24 in terapia intensiva. Sono 28 i decessi (24 uomini e 4 donne) con un’età compresa tra i 60 e i 98 anni. Le persone in isolamento sono 2.204, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito 821 controlli che hanno portato a 11 denunce. Due le persone guarite.