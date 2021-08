Coronavirus, ultime notizie. Giappone: stato d’emergenza in altre 8 prefetture, «quadro molto grave»

11:25 Vaccini: da Usa un altro milione di dosi al Vietnam

Gli Stati Uniti forniranno un milione di dosi ulteriori di vaccino contro il Covid-19 al Vietnam, offrendo nuovi aiuti al Paese attualmente alle prese con una grave ondata pandemica e tassi di vaccinazione ancora bassi, pari al circa il 2% della popolazione totale. Nell’incontro con il premier Pham Minh Chinh, la vicepresidenre vicepresidente Kamala Harris ha affermato che le dosi inizieranno ad arrivare entro le prossime 24 ore, portando la donazione totale di vaccini Usa al Vietnam a quota 6 milioni di dosi. In aggiunta, gli Stati Uniti forniranno 23 milioni di dollari di American Rescue Plan e finanziamenti di emergenza attraverso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale al fine di aiutare il Vietnam ad ampliare distribuzione e accesso ai vaccini, combattere il Covid e prepararsi al meglio per le future minacce di malattie. Il Pentagono sta per consegnare 77 congelatori per conservare i vaccini in tutto il Paese. In Vietnam, nel dettaglio, ci sarà un nuovo ufficio regionale dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie nel Sud-est asiatico, uno dei quattro uffici regionali a livello globale che si concentrerà sulla collaborazione con i governi su ricerca e formazione per affrontare e prevenire ulteriori epidemie.